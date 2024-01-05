海外樓市專題｜高息壓不垮 英樓今年料穩

英國樓市在過去一年因應能源危機引發的通脹及利率上升而持續牛皮，當地投資者入市態度審慎，惟數據指去年英國樓價僅下跌1.8%，少於市場預期的5%至12%跌幅。據多間大行及研究報告指，踏入2024年英國樓市將好壞參半。(撰文︰Wendy全球樓行)

由於英國通脹持續高溫，英倫銀行從2021年中期起，兩年內將基準利率提高500個基點。然而，自去年下半年以來，利率保持在5.25厘不變，樓價因應利率居高不下，業主供樓負擔感到吃力，影響買家入市信心。

按揭月供飆五成 樓價跌幅卻低預期

據英國房地產網站Zoopla去年12月份樓市報告，平均樓價為264,500英鎊(約267.4萬港元)。按年減少2,990英鎊，按月跌100英鎊。按Nationwide數據，去年英國整體樓價失1.8%，降幅遠小於預測，當時市場預測降幅在5%至12%之間。