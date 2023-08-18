海外樓市專題｜BNO優先簽證 受養人受惠

英國內政部日前公布，向香港持有BNO護照的申請者開放優先簽證服務(Priority Visa Service)，並在最快1個工作日內便可以知道申請結果。有專家指過往有主申請人很快批出相關簽證，但是其受養人申請，例如子女、年長父母在等待相關申請時間長達數個月之久，亦有部分申請似乎是跌入「無底黑洞」甚至被拒簽。現時英國內政部推出額外付費措施，在5日內，甚至最快1日內知道申請結果，可以跟主申請者的申請時間「睇齊」。

根據英國內政部數據指，BNO「5+1」自2021年1月31日推出至今年首季，共收到了172,500份申請，其發放了近14萬份的簽證，並且有逾11萬人已抵達英國，同時BNO簽訂亦累積了數千宗積壓申請。另外，拒批簽證由推出至今已累積共944宗。

境內付800英鎊 1日知申請結果

英國政府公布，如果在英國境內申請，額外付出500英鎊(約4,960港元)，可以在5個工作天內知道申請結果。如額外付出800英鎊(約7,978港元)更可在1個工作天內知道申請結果。

過往有不少年輕申請者，例如是沒有小朋友的年輕夫婦，申請審批過程比較簡單，在提交申請後一、兩天便可獲知申請結果。如果以一家三代為同一個申請單位，小朋友及老人家的成年受養人審批結果或拖延數月，甚至是遙遙無期。Goodbye HK Hello UK香港區負責人Billy表示，花500英鎊只是買保險概念，保證5日後便知道結果，避免申請無了期進入「黑洞」。他又指，新措施只適宜新申請者，舊有的申請並不適用此政策。

另外，他表示過去BNO簽證拒絕個案一直存在，當中以長者居多，另外亦有「非BNO」身份的港人抱著「博一博」的心態入紙申請，檢查自己是否有BNO的身份。

依賴定義收緊 長者個案易沉大海

若申請的受養人為老人家，以過往英國傳統簽證而言，即使是擁有英籍的港人想聯同父母移英也不容易，除了要證明其高度依賴申請者，在香港無任何人可照顧，或者身體條件很差，但若能在香港找到看護照顧，也不會獲批准帶同移民英國。但BNO簽證最初階段時似乎沒套用這概念，即使是老人家的受養人申請也較快完成審批。

然而，其後「高度依賴」的定義在BNO指引內也多次進行修改，審批變得更為謹慎，一旦有問題要進一步回覆就像石沉大海，得不到當局的回應。

自行申報刑事紀錄 風化案性質嚴重

另一種拒簽是申請人本身有刑事案底，目前申請者並不需要提供良民證，不過申請人需自行聲明是否有刑事紀錄，如曾經有犯罪行為則需要解釋，視乎案情的嚴重性及犯罪性質，當中最難解釋是風化案，例如強姦或性侵罪行。另外如若拒絕申報，則一定不能成功獲批。