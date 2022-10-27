海外樓市｜下周又議息！英按息瘋漲 樓價租金點樣走？

英國面臨通脹加劇及能源危機，近月更因迷你預算案(Mini Budget)引發政壇地震，過去兩個月英國經歷更換3位首相，政局混亂下加息壓力持續，英倫銀行下月3日再議息，雖然基準利率會否大幅加息1厘仍為未知數，但目前按揭利率已升越5厘，對於一眾計劃上車置業人士確是大失預算。 英國9月份消費者價格指數(CPI)按年漲10.1%，超市場預期的10%，再創40年來新高，更強化市場對央行在下月加息0.75厘的預期。

高成數按揭大縮 銀主盤急增 16 倍 不過，在上月迷你預算案後，除了有約千種按揭產品下架外，銀行亦取消首置買家的高成數按揭貸款，根據Moneyfacts的數據顯示，申請95%按揭貸款數量由年初的347宗，及至迷你預算案出台當日下跌至283宗，在上周五再降至135宗，自年初以來下跌了60%。 申請大減主要因為在利率上升、樓價走低下，95%高成數按揭的抵押價值，對銀行來說毫無吸引力，銀行擔心借款人沒有有能力支付高成數的按揭貸款，最終淪為銀主盤被強拍，現時銀行在審核申請人的供款負擔能力方面會更為嚴格，甚至要求借款人擁有更高的信用評分。 其實「供唔起樓」被收回的物業數字亦不斷上升，英國統計局數據顯示，今年4至6月被執法代理人收回的物業(repossessions by county court bailiffs)由2021年同期的45宗，按年上升16倍，至770宗，對比上一季的571宗，亦按季上升近35%。

分析料 10 厘始見頂 租金難大升 財經專欄作家股榮表示，在未經歷政經動盪之前，市場預計「一炮過」會加息1厘，現時「搞了一場大龍鳳後」，下一次加息，息率會現時由2.25厘加至3厘。他表示，假設加息0.75厘，亦會反映在按揭息率，其中2年及5年定息按揭亦會由現時6.5厘加至超過7厘，如加息後做轉按(remortgage)的話，或可能增加四至五成的負擔，同時每次加息都會令一班人會負擔不來，將物業放售於市場，就算是buy to let物業，即使加租幅度也無法提高二至三成，最多只是加租一至兩成。 另外他亦估計，今年英倫銀行除了11月外，12月中會再議息多一次，預計亦會加半厘。早前金融市場曾預測，明年3月有機會加至4.5厘水平，他亦指或會加至4.5厘才見頂，按揭息率或高見10厘。他亦坦言，不怕加息加到那麼高，最怕是長時間維持高息「落唔返來」變成新常態。