海外樓市｜中國富豪炒高樓價！南韓「黃金簽證」加辣1倍

南韓「黃金簽證」為繼歐美「黃金簽證」後中國富豪的新寵，去年中國申請者獲批人數更反超日本躋身首位，創下17年新高。然而面對愈來愈多投資移民，韓國政府宣布「加辣」，將投資入場門檻由5億韓圜，增加一倍至10億韓圜(約605萬港元)，但保留原定終止的房地產投資移民項目至少3年。

中國申請創 17 年高 超日本躋首位

新冠肺炎疫情3年間，申請投資移民韓國的人數不減反升，據當地政府數據，過去3年平均每年獲批人數逾千宗，相比2019年前的每年約600宗，增逾倍。去年度已批出1,217個南韓投資者簽證中，包括港澳地區的中國申請已佔329名，佔整體約27%，創下17年來最多中國人獲批的紀錄。

一直以來，南韓投資者簽證獲批者，最多為日本人，過去兩年佔整體28%，以2021年為例，全年獲批南韓投資者簽證共有1,407人，日本佔397人，約28%，中國則是275人，佔約19.5%。去年卻出現逆轉，中國佔約27%，日本則是248人，佔約20.4%。自2000年有紀錄而來，截至去年共有23,579人成功申請南韓投資者簽證，日本仍是申請獲批的大戶，佔總人數的22%，中國則緊隨後佔總人數的21%，其次為巴基斯坦人，佔整體的7%。