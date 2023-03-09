海外樓市｜九十後移英1年後回流 只因為一個原因……

過去近3年有逾16萬港人透過BNO VISA移民英國，然而亦有港人選擇回流，包括有九十後年輕人在移英1年多後，因家庭原因選擇回港。有移民顧問表示，港人移英後回流，最大原因是長時間未能找到工作，無法融入當地生活，但回流個案仍屬於極少數。 九十後的John(化名)原本打算趁年輕到外地體驗生活，初步選擇到台灣讀書，後來考慮到當地經濟前景、未來個人發展及經濟收入或不太理想，剛好2021年推出BNO簽證的移英計劃，他毫不猶豫地與兩位朋友一同移英。

持 15 萬抵英「開荒」 預繳一年租金 2021年5月，John透過BNO簽證移民到英國，身上僅帶了15萬元，由於當時正值移民潮開端，英國當地人不明白甚麼是BNO，尤其是抵達初期未有NI號碼、即國民保險號碼(National Insurance Number)，未清楚BNO簽證是否可合法工作。John表示，幸好有朋友同行一起做「開荒牛」，三人合租雷丁的四房半獨立屋，由於移英初期沒有收入證明，三人一次過繳付一年的租金約1萬英鎊(約9.3萬港元)，平均攤分每人約3.1萬元。John指，「咁大個仔從未試過租獨立屋，覺得很開心」，加上有朋友同行，可以減省租金壓力，同時亦可互相照應，減少移民初期的不適應。 他指，由於自己孑然一身，沒有太多家累，移英最大筆費用是BNO簽證登記費及NHS國民保險費用，合共約3.5萬元，加上當時還未爆發能源危機，能源費用仍算十分相宜，租金連所有雜費，每月支出約5,000元。他亦在附近一家食品加工公司覓得工作，步行僅6分鐘，節省不少交通費，因香港人「抵得諗」的性格，加上年輕又能屈能伸，即使「洗廁所」也沒所謂，故很快由兼職轉為全職，扣稅後每月收入1.5萬元，由於已預繳租金，扣除個人開支，每月淨儲蓄接近1萬元。

生活低壓易儲錢 惟醫療不算妥善 他指英國生活簡單，生活模式為「兩點一線」，即只有上班及回家的簡單模式，不會過度消費，因此較香港更容易儲錢，而由於英國當時有首置計劃Help To Buy(將於本月結束)，只需5%首期就可以上車，因此他一度有計劃儲首期。 移民英國1年間，John對移英生活感到滿意，主要是工時、收入以及生活環境空間的壓力，較香港理想很多。不過，他認為英國醫療系統對長者及長期病患者不算妥善，由於居住的小區不像香港般「一落街」便有私家醫生，而且GP(General Practice)輪侯時間長達一星期，他擔心家中老人家無法適應。John表示，移民英國主要目的是體驗當地生活是否適合家人一同居住，然而移英1年後家人卻無意跟隨，加上獨子身份，令家人希望他可以盡快回流，故在去年7月回港。