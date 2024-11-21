海外樓市｜低息首置房貸掀亂局！台灣「新青安」設落閘期限

隨著美國兩度減息，各地樓市迎來曙光，不過息口未見頂之前，台灣政府早在2023年下半年已率先動身，推出全新首置計劃「新青安貸款政策」，令最高可貸款額增至1,000萬元新台幣(約239萬港元)，按揭利率最低至1.775厘等。不過，1年過去，大量首置人士湧入市場，海量按揭申請亦令台灣銀行出現史上最嚴格「限貸令」，國土管理署近日更是落閘叫停，直指該政策只執行至2026年7月為止。 2026年7月叫停 海量按揭引爆「限貸令」 台灣政府去年推出新版「新青安」方案，提供多項誘因吸引首次置業人士入市，包括最高貸款額度從800萬元提高至1,000萬元新台幣(約239萬港元)、貸款年限從30年延長至40年、寬限期(即還息不還本)從3年延長至5年、貸款利率直接補貼1.5厘，利息補貼3年，該政策助長當地樓價。今年上半年整體成交量按年大增27%，七大都會區樓價平均上漲近5%。



由於新青安房貸方案當中最吸引的是最低可享1.775厘優惠利率，更引爆「限貸令」，從今年7月下旬起，銀行紛紛緊縮銀根暫停收新的按揭申請，上車族或面臨無法上會危機。 當中新青安的補貼來自台灣的住宅基金，由於成交易量大增，今年基金支出已累計達到15.83億元新台幣(約3.8億港元)，預計明年支出更暴增至45.96億元新台幣(約11億港元)。該亂局令國土管理署不得不叫停方案，直言該政策執行到2026年7月就截止，後面不會再補貼。 推第七波樓市辣招 新北樓價連跌兩月 加上台灣中央銀行日前宣布第七波樓市信用管制，包括多於一套的物業貸款不獲寬限期、第二套物業貸款最高成數由六成降為五成，公司法人物業按揭、豪宅貸款、第三套物業以上的按揭貸款最高成數由四成降為三成。根據信義房屋數據指，2024年第3季全台成交量為9.44萬棟，較上季減少1%，按年卻是上升18%。2024年首三季成交量逾27.1萬棟，較去年同期仍急升24%。

不過信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北10月同步下跌，新北市繼9月微跌後，10月再度下跌，連續兩個月走跌，為近兩年來首見，台北市10月指數來到163.43，較9月下跌約0.9%。市場普遍認為央行第七波信用管制打擊業主信心，離地開價、封盤情況已獲得紓解。 撰文︰Wendy全球樓行

