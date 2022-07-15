海外樓市｜八旬港翁敲冷門投資 加國囤地 12年換9倍回報

買賣股票、虛擬貨幣、物業是不少投資者的致富方程式，有香港人卻在早年投資加拿大的土地，並曾經以12年的耐性，換來大賺逾9倍的回報。對比今時今日股市或虛擬貨幣「過山車」波幅，投資土地恰恰相反，是「曬太陽」式慢慢升值。(撰文︰Wendy全球樓行)
移民50年 不愛磚頭 鍾情艾伯塔省地
現在85歲，持加拿大籍的港人黃伯，外表樸實，接受本欄視像訪問時頭戴灰色鴨舌帽，身穿運動風褸，與尋常老人家無異，但談起土地價值投資卻頭頭是道。已落成的物業、配備完善的新樓並非黃伯「杯茶」，因為他認為潛在賺幅不高，反而未開發的土地、即荒蕪之地，對他而言「寸土黃金」，尤其納入政府重建的土地規劃範圍的土地，是他的投資「心頭好」。
移民加拿大50年、在當地從事飲食業並自成一套投資心法的黃伯指，如果以省份區分，多倫多的安大略省及温哥華的卑詩省，潛在優勢不如艾伯塔省(Alberta)，除多倫多及温哥華樓價及地價升幅已「到頂」、沒太多「水位」外，稅率較高亦令效益不彰。他鍾情的艾伯塔省為草原三省之一，不設7%省銷售稅(PST)，而且稅率較低，土地及物業成本價值亦低，有追落後機會。
高峰期持900英畝地 如370個大球場
黃伯表示，自己不買樓，只純買土地，最高峰期共持有900英畝土地，即超過370個香港大球場面積，主要是在艾伯塔省。他指，投資物業有租金收入，但增長幅度不大，一年僅幾個百分比租金回報，但是買地就不同，不止有20%至30%的回報，甚至有超過20倍的升幅，但需要的是足夠的耐性及時間。
對於投資土地的心得，他指首先要做功課，對於計劃投資的區域、整個地區藍圖發展方向深入了解，例如政府會否有興趣發展，或者該地區可以用來做甚麼類型發展等等。他指，土地發展雖然沒有絕對答案，但除非知道政府將會在附近有重點發展，否則他絕不會買「山旮旯」，尤其是離城市很遠的地方。另外要格價，他會將心儀土地價錢與同區地價比較，再做將來潛力預測，並透露自己也有專業團隊做評估，但卻不做發展商，因為不是自己熟悉範疇，「都係做投資者比較安心」。
對於投資金額，黃伯並沒有詳細透露，但就分享曾以100萬加元(約600萬港元)購入一塊土地，持貨12年，最後賣出價是1,000萬加元(約6,000萬港元)，升值9倍。目前黃伯仍持有300多英畝土地，投資大本營仍在艾伯塔省。
經歷過20厘息風雨年代 無懼加息通脹
一般人聽到加息，猶如見到洪水猛獸。加拿大央行最新大幅加息100點子至2.5厘，加息幅度超過預期的75點子，創下自1998年8月以來最大單次加息幅度。黃伯笑言自己是見過風浪的人，「我嗰個年代，曾經試過十幾二十厘，加息係有啲影響，但影響唔大，就算加幾多，都唔夠地價及樓價升幅喇！」
至於當地通脹惡化，在5月達7.7%，超過市場預期，有經濟學家預計如果汽油價格持續飆升，通脹在6月或達8%。黃伯笑言，只要習慣就可以，情況像香港的士加價，一開始是少了人乘坐，但時間一長，也會回復以往慣性。