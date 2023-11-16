海外樓市｜創歷史新高！英國租金兩年飆兩成 大倫敦四成收入交租

英國按揭利率抽升、樓市下調及通貨膨脹仍居高不下，令不少打算置業的買家轉投租賃市場，現時英國租戶數量不斷增加，有數據指英格蘭和威爾斯有五分之一人為「租金一代」(Generation Rent)，更有部分租戶其租金佔家庭收入達四成。單計倫敦，10月的私人市場租金飆升6.8%，升幅更創下2006年來的新高。

英國租金｜倫敦租金上月飆 6.8% 紀錄最高升幅

英國多個租金數據資料均錄得強勁升幅，其中官方數據顯示，英國住房租金飆升，創下歷史新高，又以倫敦尤其嚴重，更引發生活成本危機。英國國家統計局(ONS)報告中表示，截至10月底止1年，私人市場租金上漲6.1%，為自2016年1月以來的最高年度百分比增幅，9月份則按年飆5.7%。其中英國首都倫敦的租金上月飆6.8%，為自2006年倫敦有史以來的最高年增長率。

英國房地產數據公司TwentiCi數據指，英格蘭和威爾斯有五分之一人口為「租金一代」。另一英國房地產網站Homelet最新數據顯示，今年10月英國平均租金價格為1,283英鎊(約12,288港元)，按年升9.56%，比上個月的數字上漲0.55%，兩年來租金抽升21%。