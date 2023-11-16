海外樓市｜創歷史新高！英國租金兩年飆兩成 大倫敦四成收入交租

英國按揭利率抽升、樓市下調及通貨膨脹仍居高不下，令不少打算置業的買家轉投租賃市場，現時英國租戶數量不斷增加，有數據指英格蘭和威爾斯有五分之一人為「租金一代」(Generation Rent)，更有部分租戶其租金佔家庭收入達四成。單計倫敦，10月的私人市場租金飆升6.8%，升幅更創下2006年來的新高。
英國租金｜倫敦租金上月飆6.8% 紀錄最高升幅
英國多個租金數據資料均錄得強勁升幅，其中官方數據顯示，英國住房租金飆升，創下歷史新高，又以倫敦尤其嚴重，更引發生活成本危機。英國國家統計局(ONS)報告中表示，截至10月底止1年，私人市場租金上漲6.1%，為自2016年1月以來的最高年度百分比增幅，9月份則按年飆5.7%。其中英國首都倫敦的租金上月飆6.8%，為自2006年倫敦有史以來的最高年增長率。
英國房地產數據公司TwentiCi數據指，英格蘭和威爾斯有五分之一人口為「租金一代」。另一英國房地產網站Homelet最新數據顯示，今年10月英國平均租金價格為1,283英鎊(約12,288港元)，按年升9.56%，比上個月的數字上漲0.55%，兩年來租金抽升21%。
英國租金｜蘇格蘭升幅最大 年漲12%兩年飆29%
10月份英國各區平均租金均錄上漲，如不包括倫敦，英國整體平均租金比去年高9.43%，比今年9月高0.66%，為1,068英鎊(約10,411港元)。當中蘇格蘭升幅最大，按年上漲12%，達952英鎊，按月則降2.56%，不過兩年來租金急升29%。英格蘭東北部是英國最便宜的租房地區，為677英鎊，按年升8.67%。至於全英最貴租的大倫敦區，平均月價比上個月上漲0.6%，達到2,192英鎊，比去年10月多10.21%。而倫敦的平均租金在5年間增長了35%。
報告亦指出，對比去年10月，租金升幅最高的3個地區除了蘇格蘭，還有北愛爾蘭，按年揚11.15%，租金887英鎊。第三則為約克郡亨伯，按年多11.04%，租金875英鎊。
英國租金｜整體有四分一人 花費逾四成收入交租
租金佔家庭收入比例亦漸見提高，據經濟合作暨發展組織數據，在英國私人租賃市場中，有四分之一或23%的人必須花費其收入的40%或更多於租金上，意味住房成本負擔過重，該比例比歐洲其他國家都要高。Homelet的10月份數據顯示，整體英國租金佔收入比例為31%，按年增加1.6個百分點，如果是大倫敦地區，則攀升至38.8%，按年揚3.9個百分點。
據英國國家統計局1997的調查，超過一半的21歲年輕人已離家獨自生活。然而，因應飆升的租金和生活成本危機，英國今年公布2021年的人口普查顯示，與10年前相比，英格蘭及威爾斯父母與成年子女同住的家庭，數量增加了13.6%，達到380萬個。至於與父母同住的成年子女總數從2011年約420萬人，增至2021年的約490萬人，增幅達16.7%。
撰文︰Wendy全球樓行