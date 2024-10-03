海外樓市｜加拿大最宜居城市加卡利！港夫婦挾250萬移民 生活如何？

加拿大為港人移民熱點之一，去年人口更突破4,100萬人，有97.6%人口增長為移民人口。近日有調查報告指，位於艾伯塔省(Alberta)的卡加利(Calgary)榮登加拿大最宜居城市。有移民當地的港人指，在卡加利的生活節奏慢，工作上比香港不斷加班來得輕省，而且更能夠輕鬆置業。

加拿大統計局有數據指，當地人口於去年增長率達3.2%，創下1957年後新高紀錄，整體總人口更超過4,100萬人。以地區劃分，艾伯塔省為去年加拿大人口增長比率最高地區，錄得4.3%。同時，艾省吸引逾5.5萬人由其他省份移居當地，為1972年數據統計以來最高。

首七位宜居地 均非熱門城市

加拿大搬屋公司Moving Waldo發表最新報告，比較加拿大不同城市對移民的宜居條件，結果發現排行首七位都不是加拿大最熱門的大城市，例如溫哥華、多倫多、渥太華等，反而是艾省最大城市的卡加利成為首位，該城市人口逾130萬人。

報告指與加拿大其他主要城市相比，卡加利相對較經濟實惠，而且距離風景優美的班夫國家公園(Banff National Park)僅一個多小時車程。卡加利的罪案嚴重指數(Crime Severity Index，CSI)為72.47，相對其他大城市較為安全。CSI在70以下為犯罪嚴重程度低，分數愈高程度愈高。