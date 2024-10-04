海外樓市｜加拿大最宜居城市 卡加利實惠景優

加拿大為港人移民熱點之一，去年人口更突破4,100萬人，有97.6%人口增長為移民人口。近日有調查報告指，位於艾伯塔省(Alberta)的卡加利(Calgary)榮登加拿大最宜居城市。有移民當地的港人指，在卡加利的生活節奏慢，工作上比香港不斷加班來得輕省，而且更能夠輕鬆置業。 (撰文：Wendy全球樓行) 加拿大統計局數據指，當地人口去年增長3.2%，創1957年後新高紀錄，整體總人口更超過4,100萬人。以地區劃分，艾伯塔省為去年加拿大人口增長比率最高地區，錄得4.3%。同時，艾省吸引逾5.5萬人由其他省份移居當地，為1972年數據統計以來最高。

首七位宜居地 均非熱門城市 加拿大搬屋公司Moving Waldo發表最新報告，比較加拿大不同城市對移民的宜居條件，結果發現排行首七位都不是加拿大最熱門的大城市，例如溫哥華、多倫多、渥太華等，反而是艾省最大城市的卡加利成為首位，該城市人口逾130萬人。 報告指與加拿大其他主要城市相比，卡加利相對較經濟實惠，而且距離風景優美的班夫國家公園(Banff National Park)僅一個多小時車程。卡加利的罪案嚴重指數(Crime Severity Index，CSI)為72.47，相對其他大城市較為安全。CSI在70以下為犯罪嚴重程度低，分數愈高程度愈高。

卡加利一房平均租金1.06萬 住宅價格也相對合理，卡加利一房平均租金為1,841加元(約10,573港元)，平均置業成本為588,600加元(約338萬港元)。相比第二位的威靈頓縣一房平均租金的2,115加元(約12,147港元)便宜近15%，後者的CSI則更低為27.37。 此外，卡加利為石油業重心城市，赫斯基能源總部位置，由於是石油重鎮，其平均薪金高於其地城市，同時GST消費稅為5%，相比卑詩省的溫哥華是7%，以及安省的多倫多為8%，生活消費水平較低。 2022年初以港人救生艇計劃的Stream B打工移民加拿大卡加利的林小姐，本身在香港從事文職工作，目前在當地餐廳做長工。她指，港人懂兩文三語，普遍英文不會太差，當地餐廳很歡迎這類應徵者，而且香港人有「獅子山精神」，十分「捱得」及靈活變通，很受僱主歡迎。

餐廳服務員4天工作 月入2.5萬 她指，在卡加利找工作並不困難，目前在一間西餐廳做服務員，雖是體力勞動的工作，每日工作時間約8至9小時，每星期工作4天，她指比香港不斷加班來得輕省，而且又有不少打賞，連貼士每月稅後約有2.5萬港元收入。 她又指，2022年賣走香港的物業，與先生帶了200萬港元前往當地。加上去年又以「永久離港」二人合共提取強積金約50萬港元，並已將該筆資金作為當地上車首期的一部分，目前已買入樓價約50萬加元(約287萬港元)的獨立屋，佔地逾5,000方呎，屋內實用面積逾1,000方呎，並繳付三成首期。