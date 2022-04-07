海外樓市｜加拿大重拳限制海外買家 樓市會冷卻？

加拿大為港人移民熱門國家，同時房地產市場過於蓬勃，政府需出手遏制，加拿大安大略省(Ontario)政府上月底加辣，將海外買家印花稅由15%提高至20%，相隔一周消息更震撼，昨傳出該國政府為打擊樓市升溫，將禁止外國人買樓兩年。有業內人士指，若真正落實，當地樓市或因心理影響令交投「短暫冷卻」，放盤至成交的時間將會延長，然而海外買家只佔當地市場約2%至3%，長遠來說本地市場仍會承接。 印花稅加至 20% 後 傳限購兩年 當地傳媒報道指，有消息人士指加拿大副總理兼財長方慧蘭(Chrystia Freeland)將於新一份聯邦財政預算重點打擊樓市升溫，宣布禁止外國人在加拿大買樓兩年，以壓低樓價，但該禁令不包括學生、外國工人及持有加拿大永久居民身份的海外人士；並傳同時推出首置稅務寬免，減輕國民置業負擔。

開關推高需求 樓價兩年飆五成 其實過去兩年，加拿大的房價飆升逾50%，在今年3月加拿大央行加息前，2月份樓市更是創歷史新高，據加拿大地產協會(CREA)報告顯示，2月全國整體平均房價約為81.7萬加元(約507萬港元)創新高，按年升逾20%。 當地兩大城市溫哥華及多倫多仍是樓市上升「火車頭」，據大溫地產局(REBGV)，大溫哥華地區2月整體住宅物業基準價格約131.3萬加元(約819萬港元)按年增20.7%，按月揚4.6%。多倫多地產局(TRREB)數據顯示指，大多倫多地區的2月份物業成交平均價按年升27.7%，至133.5萬加元(約833萬港元)。 Fanny Lee & The Team多倫多持牌經紀李惠芬表示，今年1月至2月多倫多的樓價屬於「癲價」。過往12月的聖誕節至2月為當地樓市淡季，踏入3月才逐漸交投活躍，然而今年1、2月的放盤量少，但是市場需求仍強勁，她估計是因為加拿大陸續開關，不論是海外留學生、工人，甚至救生艇港人計劃均陸續入境，對於租盤或買盤有一定需求。 咫尺環球置業董事董小可表示，過去因為新冠肺炎疫情，在家工作成新常態，大眾對於居住環境的空間需求增加，從而促使交投量及樓價，加上超低利率，有銀行按揭利率更曾低至1厘至2厘，亦有助促進當地樓市。 近日加拿大安省政府宣布將海外買家印花稅由15%提高至20%，並於上月30日生效，以打擊過熱的樓市，同時堵塞了允許留學生及海外工人在買樓後可退稅的漏洞。董小可表示，現時有港人救生艇下，來加拿大讀書及工作的港人，只要在4年內成為當地的永久居民仍可享有退稅。

Fanny Lee & The Team多倫多持牌經紀李惠芬指，今年1月至2月多倫多的樓價屬於「癲價」。