海外樓市｜加拿大「小香港」捲種族風波 列治文交投旺 樓價升幾多？

華人聚居的加拿大溫哥華列治文區(Richmond)一直被喻為「小香港」，近日因為當地議會計劃設立毒品注射屋而惹起爭議，甚至捲入種族主義風波。有當地地產業界人士表示，大溫地區樓價今年1月按年上升4.2%，其中列治文為港人首次移民潮的落腳點，加上列治文過去一直沒有毒品注射屋，治安良好，即使新冠肺炎疫情及加息衝擊下，樓價仍可穩步上升。

日前列治文市議會計劃在列治文醫院內開設毒品安全注射屋，惹來區來居民示威，期間一名白人女子與一名華裔中年男子對罵，前者更叫後者「Go back to Hong Kong」(滾回香港)。當地政府指，受監管的安全注射屋是為吸毒者提供一個安全的場所，讓他們可在合資格的衛生專業人員監督下服用藥物，並強調工作人員不會分發毒品，而是為他們提供成癮治療及康復服務。由於議案引發極大民怨，溫哥華海岸衛生局表示，「不會在列治文建立一個獨立性的受監督毒品消費所(所謂的毒品安全注射屋)」。