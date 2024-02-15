海外樓市｜加拿大「小香港」捲種族風波 列治文交投旺 樓價升幾多？

華人聚居的加拿大溫哥華列治文區(Richmond)一直被喻為「小香港」，近日因為當地議會計劃設立毒品注射屋而惹起爭議，甚至捲入種族主義風波。有當地地產業界人士表示，大溫地區樓價今年1月按年上升4.2%，其中列治文為港人首次移民潮的落腳點，加上列治文過去一直沒有毒品注射屋，治安良好，即使新冠肺炎疫情及加息衝擊下，樓價仍可穩步上升。
日前列治文市議會計劃在列治文醫院內開設毒品安全注射屋，惹來區來居民示威，期間一名白人女子與一名華裔中年男子對罵，前者更叫後者「Go back to Hong Kong」(滾回香港)。當地政府指，受監管的安全注射屋是為吸毒者提供一個安全的場所，讓他們可在合資格的衛生專業人員監督下服用藥物，並強調工作人員不會分發毒品，而是為他們提供成癮治療及康復服務。由於議案引發極大民怨，溫哥華海岸衛生局表示，「不會在列治文建立一個獨立性的受監督毒品消費所(所謂的毒品安全注射屋)」。
海外樓市｜老華僑：唐人街設注射中心後難發展
移民加拿大多年的老華僑、Re/max Crest Realty持牌物業買賣及物業管理顧問朱慕真表示，自從溫哥華的唐人街有設置美沙酮注射中心後，該區變得「烏煙瘴氣，治安不良」，令人對唐人街卻步。即使其後政府有意重新發展唐人街，但基本因素仍未改變，加上仍設有注射中心、食物銀行、庇護中心，以及露宿者的社區中心，很難「返轉頭」發展。
相比起「小香港」列治文，朱慕真表示，由九十年代第一次香港移民潮至今，華人數目高度集中，「基本上進入列治文區都不用說英文」。過去20至30年，有不少投資者及地產商在列治文建設富有香港特色的建築物，例如香港仔中心、置地廣場、新城市廣場、金鐘廊等香港地標，經濟發展蓬勃。
海外樓市｜需求增庫存少 大溫今年房價料升3%
根據大溫地產局(REBGV)數據顯示，今年首月房屋銷售開局強勁，大溫地區1月房屋銷售總量為1,427套，比去年同月增長38.5%。上個月有3,788套新掛牌的獨立屋、連排屋及公寓，較2023年1月增加14.5%。上月份大溫地區MLSR房價指數綜合基準價為116.13萬加元(約670萬港元)，按年漲4.2%，按月增加0.6%；獨立屋基準價格為194.24萬加元(約1,121萬港元)，按年升7.3%，按月降1.1%。由於需求增加和庫存過少，大溫地產局預計到今年年底，房價將上漲2%至3%。
至於列治文樓價方面，朱慕真指，市場預計今年底步向減息周期，未來樓市會更加活躍，以往是幾個買家要排waiting list搶出價競爭單位，目前列治文買賣雙方都有5%的議價空間。她又指，卑詩省的租金更是上升得很誇張，不少業主將物業轉賣為租，不用大幅減價拋售物業，由於租金回報率表現理想，過去2至3年樓價巔峰期，租金回報率大概2至3厘，但目前租金回報率已升至5至6厘，不少業主寧願放租，等待樓價上升才放售物業。
海外樓市｜列治文上月樓價漲3% 成交飆34%
據溫哥華地產局數據顯示，列治文1月份平均樓價為114萬加元(約658萬港元)，較去年1月的110.7萬加元(約639萬港元)，按年上升約3%。獨立屋上月平均價格為207.9萬加元(約1,200萬港元)，去年同期為196.7萬加元(約1,135萬港元)，按年多約5.7%。聯排別墅上月份平均價格110萬加元(約635萬港元)，去年同期為106萬加元(約612萬港元)，按年走高約3.8%。成交量方面，今年首月有165宗成交，去年同期為123宗成交，按年上升超過34%。