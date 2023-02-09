海外樓市｜加拿大「救生艇」有更新！邊類移加者最大影響？

加拿大政府在2021年宣布「救生艇計劃」兩大方案，包括Stream A讀書移民及Stream B工作移民。近日當地政府突然宣布延長開放式工作簽證(Open Work Permit)的申請期限兩年，並擴大計劃讓過去10年內畢業的港人也符合資格申請，不過加拿大政府仍未修改Stream B要求。據網頁資料，申請永居的條件仍是要求申請人於5年內畢業。有移民顧問表示，如加拿大政府沒有更新Stream B的畢業年份同步放寬至10年內，申請者倘為第六至十年的畢業生，日後想取得永久居留身份，或需要另闢蹊徑，例如僱主擔保簽證。

工作簽證延長 近年畢業生受惠

2021年起，港人可以救生艇兩大方案移民加拿大，其中之一的打工移民方案Stream B，即是過去5年在任何地方畢業的大專生，學歷需要加拿大認證的學府，並且過去3年內在加拿大擁有最少1年全職工作經驗，即工作時數不少於1,560小時，可以銜接申請永居。措施由2021年6月1日起生效。

但是要申請Stream B工作移民計劃，前提是要透過開放式工作簽證前往加拿大工作1年，才符合Stream B要求申請永久居留身份。資深移民顧問Paco表示，開放式工作簽證申請延長兩年，最大得益者是這兩年快要畢業的學生。