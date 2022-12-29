海外樓市｜升幅癲過香港！英美加租金佔收入比例急飆

俄烏戰爭加劇能源危機，令各國通脹高踞不下，並以加息抗衡，然而按揭利率急升下令不少業主面對供樓吃力，同時消費物價仍高企，不少有意置業人士對入市持觀望態度，更有不少人「轉買為租」，間接推高租金價格。以英國為例，11月通脹雖回落至10.7%，但仍為逾40年來高水平，11月平均租金按年升逾一成，倫敦居民的租金佔收入比例，較2021年增加7.2個百分點。 英倫銀行本月加息半厘，將指標利率升至3.5厘，連續9次加息。英倫銀行指，未來或需繼續加息應對國內物價及工資上升造成持續的通脹壓力。11月通脹雖然放緩，但仍屬高水平，同時租金持續向上。

倫敦租金年漲 14.5% 月增 1.1% 根據Home Let數據顯示，英國平均租金為1,175英鎊(約11,029港元)，按年漲 11.1%，按月升0.3%。其中大倫敦地區平均租金每月2,011英鎊(約18,876港元)。與去年相比，倫敦租金上升14.5%，按月增加1.1%。其中，西敏寺地區在過去5年平均租金漲49.6%，達3,315英鎊(約31,116港元)。 按全球大數據庫Numbeo的數據統計9個港人移居熱門的大城市2021及2022年租金佔收入比例趨勢，並以當地人均收入對比市中心的租金，會發現在租金不斷向上之際，租金佔收入比例亦愈來愈高。 紐約比例 62.4% 增 12.2 百分點 升幅最大者為美國紐約市，美國聯儲局本月宣布加息0.5厘，將聯邦基金利率上調到4.25至4.5厘，為2007年底以來最高。雖然通脹有所放緩至7.1%，但租金佔人均稅後收入比例升幅最強勁。2021年紐約市人均稅後每月收入為47,473.71元(港元，下同)，市中心一房平均租金為23,844.29元，租金佔收入比例達50.2%，但在2022年人均收入雖然上升0.82%，達47,864.62元，但租金升勢更凌厲，至29,870.31元，升幅逾25%，人均收入佔租金比例62.4%，按年多12.2個百分點。