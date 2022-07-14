海外樓市︳唔買磚頭買荒地？八旬港翁加國囤地 用耐性換9倍回報

買賣股票、虛擬貨幣、物業是不少投資者的致富方程式，有香港人卻在早年投資加拿大的土地，並曾經以12年的耐性，換來大賺逾9倍的回報，對比今時今日股市或虛擬貨幣「過山車」波幅，投資土地恰恰相反，是「晒太陽」式的等時間慢慢升值。

現在85歲，持加拿大籍的港人黃伯，外表樸實，接受本欄視像訪問時頭戴灰色鴨舌帽，身穿運動風褸，與尋常老人家無異，但談起土地價值投資卻頭頭是道。已落成的物業、配備完善的新樓並非黃伯「杯茶」，因為他認為潛在賺幅不高，反而未開發的土地、即荒蕪之地，對他而言「寸土黃金」，尤其納入政府重建的土地規劃範圍的土地，是他的投資「心頭好」。

移民 50 年敲冷門投資 鍾情艾伯塔省地

移民加拿大50年、在當地從事飲食業並自成一套投資心法的黃伯指，如果以省份區分，多倫多的安大略省及温哥華的卑詩省，潛在優勢不如艾伯塔省(Alberta)，除多倫多及温哥華樓價及地價升幅已「到頂」、沒太多「水位」外，稅率較高亦令效益不彰。他鍾情的艾伯塔省為草原三省之一，不設7%省銷售稅(PST)，而且稅率較低，土地及物業成本價值亦低，有追落後機會。