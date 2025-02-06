海外樓市｜堪輿學家把脈英國地運！有個城市靠山見水 隨時旺足20年

英國為港人移民熱點，過去有逾20萬港人移民英國，過去英國經歷通脹及能源危機，更面臨多次首相更替。踏入2025年，有堪輿學家指英國有四綠文昌星入主，經濟發展比去年佳，以「北面見水、南面見山」的愛丁堡當旺。 今年經濟運佳 明年後年有阻滯 堪輿學家唐碧霞表示，英國位於正西方，踏入乙巳蛇年，正西四綠文昌星入正西方，故英國經濟發展不錯，有利文學及科研發展。然而2026年及2027年運勢便有阻滯。2026年「三碧是非星」落在正西位，代表是非、爭執、麻煩事，以及或出現國際之間的紛爭。至於2027年「二黑病符位」亦落在正西位，「二黑病符位」代表易招來流行傳染病，或者腹部有免疫力疾病，所以整個正西位代表「二五交加損主重病」。如果居住在當地，較容易患病。 下元九運即是由2024年到2043年的運程，由2024年的2月4日後正式踏入九運，九運本身卦象是「離為火」，英國為「兌卦」，故偏西地區屬金。全世界地運本身是「火剋金」，所以屬金的英國整個運勢都被剋著。

唐寧街向東遇三煞 變化較大 至於英國首相府唐寧街10號位處「坐西向東」，向東原則上不錯，但由於今年向東是三煞位，因此新一年都容易發生災禍災難，變化亦比較大。另外，她指英國首相施紀賢八字的年月是「寅申相沖」，所以一輩子都是走動及變動很多。來到2025年是寅巳亥三刑的年份，很容易出口官司、是非、麻煩事，所以今年亦是一個「關口年」，在農曆正月、4月、7月，或出現人事作風或者工作方面的問題。同時八字亦看到「傷官見官」，表面上見到正官代表人設很正派、做事循規蹈矩，但實際上經常要面臨是非、小人、麻煩事不斷。及至到2026及2027年也見到比較重的財星，很容易因為錢財的問題起爭執。 至於未來20年下元九運當旺城市，唐碧霞表示其中之一是愛丁堡。因為下元九運代表「北水南山」，即是「北面見水」特別旺財；另外「南面見山」旺人丁，兩者互相配合才可以相得益彰。她亦指，北面見到水位置為零神水，南面見到山位置為正神山，愛丁堡很明顯北面見到水，所以未來的20年經濟發展不俗。

倫敦泰晤士河以南較有利 至於倫敦和香港一樣，泰晤士河彎彎曲曲位置三公，河流彎曲發展較好，屬「環抱有情」，就如香港維多利亞港，未來泰晤士河以南的發展會較有利，無論是理財、投資或聚居泰晤士河以南更好。 伯明翰經濟難改善 曼城九運「退氣」 然而，伯明翰卻不符合「北面見水、南面見山」的格局，所以經濟發展都受影響及限制，暫時未見很大改善空間。另外，諾丁漢則比伯明翰較好，還可以見到一點水，經濟發展比伯明翰好，但這兩個地方的地運亦很一般。 至於移英港人集中地的曼城，其位置是「西南見水」，在過去20年下元八運發展不俗，「西南水」在下元九運而言屬於「退氣」，目前踏入下元九運的頭幾年發展尚算不錯，但是之後的發展趨勢未必理想。 撰文︰ Wendy 全球樓行