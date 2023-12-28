海外樓市｜大爆煲後頹垣重生？越南樓市現曙光 真正復甦要等到……

有報告指，越南已多間房地產企業已恢復營業，樓市成交量亦急升。(網上圖片)

全球利率高企令借貸成本上升，不少國家的樓市均步入調整期，越南樓市更在去年下半年起斷崖式下滑。越南房地產經紀人協會(VARS)報告指，今年上半年，當地已暫停超過1,200個房地產項目，涉資逾2,600億元。然而踏入第三季，成交量較第二季高逾62%，市場預期越南樓市最快也要在明年底才明顯復甦。

越南在2015年修例開放海外人士到當地買樓，令房地產市場增長穩健，其後的兩、三年有大量中國買家進入市場。而在此之前，已有不少韓國企業在越南設廠及投資，韓國人是越南房地產的外資購買主力，買樓為自住需求居多。

海外樓市｜曾被憧憬複製中國奇跡 成就黃金期

不過，越南住房法規定外國人在越南所持有的不動產產權使用權期限為50年、期滿可申請續約一次，意味外國人無法像越南當地人般可以擁有永久產權。此外，每個公寓的小區，外國人擁有的物業數目不能超過30%；而外國投資者在購買、持有、出租、轉售等各個環節上都受到一定限制。即使如此，仍有不少海外投資者駐場當地。截至去年上半年前，越南樓市一直處「黃金時期」，不少外國資本相信越南將複製「中國奇跡」，因而蜂擁而至。

VARS 2022年首季報告指，越南房地產一片向好，吸引外商直接投資達到近6億美元(約47億港元)。據戴德梁行去年第一季投資資本市場報告指，越南去年首季房地產併購金額創5年來最高，期內房地產企業斥資近10億美元(約78億港元)收購項目，幾乎相等於2017年及2018年全年數字。