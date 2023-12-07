海外樓市｜大選在即！台灣推首置優惠谷起交投 再推升樓價

香港樓市在加息陰霾下，政府力推各項減辣措施，力挽樓市，然而中原城市領先指數仍未止跌並創逾6年半新低，重返2017年3月底水平。毗鄰香港的台灣亦有出招，政府力推「新青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(新青安房貸)，從利率根源著手，首3年按揭利率直接下調到1.775厘，令新承造房貸金額創近兩年新高，同時帶動當地樓市上揚。

台灣樓市｜新造房貸連升 3 個月 樓價季升 3.6%

台灣明年1月大選，為爭取年輕選票，政府今年8月推出新青安房貸方案後，當地樓市交易量在8月後一路上揚。據台灣中央銀行公布台灣五大銀行10月新承造房貸金額，達787.77億元新台幣(約196億港元)，連升3個月，創2022年1月以來近兩年新高。據統計，截至10月底新青安房貸下共有12,555伙為首次置業人士，總撥貸金額886.5億元新台幣(約220億港元)。

另外，按台灣信義房價指數，第三季整體樓價按年上升3.62%，達149.82。其中台北市標準房價每坪達74.27萬元新台幣，按年上升逾6.8%，按季升約0.42%。