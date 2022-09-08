海外樓市｜大馬吸金！加辣第二家園 再推富豪簽證 申請費要1球？

馬來西亞第二家園計劃(MM2H)停批簽證近3年、在新冠肺炎疫情期間更將申請門檻大升後，該國近日又有新猷！馬來西亞內政部宣布推出大馬高級簽證計劃(Program Visa Premium Malaysia，PVIP)，為外籍富豪提供20年期的居留簽證，以刺激當地經濟、吸引投資和創造就業機會，申請費高達20萬令吉(約35萬港元)，同行每名親友需額外繳付10萬令吉(約17.5萬港元) ，如一家5口費用高達60萬令吉(約105萬港元)。雖然PVIP簽證沒有有永居及入籍身份，但多間大馬媒體報道指，本月1日推出首日已接獲2萬份申請。不過有業內人士指數字不合理，稱MM2H每年最多7,900宗申請，PVIP的2萬申請，「是石頭爆出來的嗎？」

MM2H 曾擱置近 3 年 去年中提高門檻 MM2H在2021年中大幅度加辣，且批出簽證進度曾擱置近3年，直至近日才陸續復批。有不願開名，從事MM2H移居簽證逾10年的持牌經紀表示，業內代理確是苦不堪言，不少代理面臨轉行及經紀行倒閉。事實上，去年底大馬政府曾向持牌的MM2H公司發放3,000令吉(約5,232港元)的財政援助，共涉及697間MM2H公司。 MM2H為10年期的定居簽證，申請者需35歲以上，而且不可在當地工作及從商，但是可以一家齊齊移居，小朋友亦可在當地入學，惟不可享有永居及入籍身份。「加辣版」的MM2H海外月入要求由1萬令吉(約1.8萬港元)，大增3倍至4萬令吉；新增1年內在大馬最少逗留90天的「移民監」；銀行定期存款要求大增至100萬令吉(約183萬港元)；流動資產要求亦提高3倍以上，至最少持150萬令吉(約265萬港元)。另外主申請人及同行家人需要無犯罪紀錄證明(即良民證)，以及醫生證明健康狀況良好。

PVIP 可獲居留權 20 年 每 5 年發放簽證 至於本月1日才推出的PVIP較MM2H享有更長年期居留簽證，為期20年，申請年齡沒有限制，但年滿21歲的子女需額外申請，申請者可以在當地工作及從商等。與MM2H相同的地方，是PVIP可以帶同家屬包括配偶、子女、父母和岳父岳母，外籍傭工等一起前往定居，亦不享有永居及入籍身份。該簽證在10月1日才正式接受申請。 PVIP最令人驚訝的，是主申請者的申請費用高達20萬令吉(約35萬港元)，屬於一次性的收費，每名同行人士則收10萬令吉(約17.5萬港元)。另外，申請者的海外收入需每月達4萬令吉(約7萬港元)，或年收入48萬令吉(約84萬港元)；定期存款至少100萬令吉(約175萬港元)，1年之後可以醫療、教育、購買物業為由，提取50%定存本金。 PVIP申請者雖可獲得居留20年，但是每5年才發放一次簽證，主要原因是為管制和監督的方式，申請者需要定期每5年更新他們及其家屬的資料。申請者及同行家屬須獲得良民證及必須通過警方的安全篩查。 目標首年千人參與 冀每年收稅 3.5 億 內政部長拿督斯裡韓沙再努丁(Hamzah Zainudin)預計，PVIP第一年申請目標至少有1,000人參與，預計可以為國家帶來2億令吉(約3.5億港元)稅收及10億令吉(約17.5億港元)的定存；又指新計劃類似泰國、新加坡和葡萄牙所推行的「黃金簽證計劃」。