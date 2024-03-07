海外樓市｜市政府削開支增稅率 伯明翰樓市成交急挫四成！

英國第二大城市伯明翰市政府去年宣布破產，其破產主因是當地的「同工同酬索賠法案」影響，政府更需支付索償額約7.6億英鎊(約76億港元)債項，為此當地市議會已批准在未來兩年內將市政稅(council tax)提高21%，更削減開支3億英鎊(約30億港元)，例如將垃圾收集工作將改為每兩周一次。同時伯明翰樓市亦步入調整狀態，成交急跌逾四成，樓價亦下跌2%。 伯明翰市政府去年宣布破產，受當地「同工同酬索賠法案」影響，涉及索償額達7.6億英鎊，去年9月，市政廳官員發布了第114條通知，確認除保護弱勢群體和法定服務外，所有新支出都必須立即停止。 海外樓市｜市政稅加 21% 減垃圾收集公路維護 伯明翰市議會近日已批准在未來兩年內，將市政稅提高21%的計劃，超過50名議員投票贊成同期削減3億英鎊開支。市伯明翰市議會領導人John Cotton就「史無前例」的削減向居民道歉，並表示，因為殘酷的現實，必須在未來兩個財政年度削減超過3億英鎊，才能獲得政府的特殊財政支持。

社區部長Michael Gove表示，伯明翰的人民因工黨的管理不善而感到非常失望。(資料圖片)

根據這些措施，市政稅將在第一年上漲9.99%，同時對第一線服務進行一系列削減，例如路燈將調暗，以節省90萬英鎊(約894萬港元)；垃圾收集工作將改為每兩周一次，每年可節省400萬英鎊(約3,976萬港元)；高速公路維護支出將削減1,200萬英鎊(約1.2億港元)。 社區部長Michael Gove表示，伯明翰的人民因工黨的管理不善而感到非常失望。Unite地方當局的國家官員Clare Keogh表示，重要的公共服務幾乎處於被摧毀的邊緣。伯明翰議會的工人們已經遭受了十多年來工資下降的痛苦，他們確保服務的正常運轉，他們絕不能為危機付出代價。 海外樓市｜失業率 7.3% 遠高全國 薪金亦跑輸 失業率方面，2023年英國全國失業率為3.7%，伯明翰的失業率卻是7.3%，比全國高出3.6個百分點。而且當地平均薪金為3.99萬英鎊(約40萬港元)，相比全英國的平均薪金4.22萬英鎊(約42萬港元)低逾5%。