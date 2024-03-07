熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 潮濕 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-07 16:29:47

海外樓市｜市政府削開支增稅率 伯明翰樓市成交急挫四成！

分享：
海外樓市｜市政府削開支增稅率 伯明翰樓市成交急挫四成！

由去年2月至今年1月，伯明翰物業樓成交量更大跌逾40%。(資料圖片)

英國第二大城市伯明翰市政府去年宣布破產，其破產主因是當地的「同工同酬索賠法案」影響，政府更需支付索償額約7.6億英鎊(76億港元)債項，為此當地市議會已批准在未來兩年內將市政稅(council tax)提高21%，更削減開支3億英鎊(30億港元)，例如將垃圾收集工作將改為每兩周一次。同時伯明翰樓市亦步入調整狀態，成交急跌逾四成，樓價亦下跌2%

伯明翰市政府去年宣布破產，受當地「同工同酬索賠法案」影響，涉及索償額達7.6億英鎊，去年9月，市政廳官員發布了第114條通知，確認除保護弱勢群體和法定服務外，所有新支出都必須立即停止。

海外樓市｜市政稅加21% 減垃圾收集公路維護

伯明翰市議會近日已批准在未來兩年內，將市政稅提高21%的計劃，超過50名議員投票贊成同期削減3億英鎊開支。市伯明翰市議會領導人John Cotton就「史無前例」的削減向居民道歉，並表示，因為殘酷的現實，必須在未來兩個財政年度削減超過3億英鎊，才能獲得政府的特殊財政支持。

海外樓市｜市政府削開支增稅率 伯明翰樓市成交急挫四成！

社區部長Michael Gove表示，伯明翰的人民因工黨的管理不善而感到非常失望。(資料圖片)

根據這些措施，市政稅將在第一年上漲9.99%，同時對第一線服務進行一系列削減，例如路燈將調暗，以節省90萬英鎊(894萬港元)；垃圾收集工作將改為每兩周一次，每年可節省400萬英鎊(3,976萬港元)；高速公路維護支出將削減1,200萬英鎊(1.2億港元)

社區部長Michael Gove表示，伯明翰的人民因工黨的管理不善而感到非常失望。Unite地方當局的國家官員Clare Keogh表示，重要的公共服務幾乎處於被摧毀的邊緣。伯明翰議會的工人們已經遭受了十多年來工資下降的痛苦，他們確保服務的正常運轉，他們絕不能為危機付出代價。

海外樓市｜失業率7.3%遠高全國 薪金亦跑輸

失業率方面，2023年英國全國失業率為3.7%，伯明翰的失業率卻是7.3%，比全國高出3.6個百分點。而且當地平均薪金為3.99萬英鎊(40萬港元)，相比全英國的平均薪金4.22萬英鎊(42萬港元)低逾5%

海外樓市｜市政府削開支增稅率 伯明翰樓市成交急挫四成！

伯明翰的平均樓價為27.6 萬英鎊，在過去12個月內，價格下降了2%。(資料圖片)

社會上激起人民怨，同時伯明翰物業樓成交量更大跌逾40%。據英國資訊網站Plumplot數據顯示，由去年2月至今年1月數據統計，伯明翰地區的物業成交量為14,200伙，銷售量下降40.6%10,600伙。絕大多數物業售價在15萬至20萬英鎊之間，佔整體成交量21.6%，其次是20萬至25萬英鎊之間，佔整體成交量19.3%

海外樓市｜平均樓價年跌2% 新樓價格反升

伯明翰的平均樓價為27.6萬英鎊(276萬港元)，在過去12個月內，平均價格下降了2%4,400英鎊(43,814港元)，在英格蘭及威爾斯105個郵遞區號區中排行第40位最便宜地區。至於新樓方面卻反而上升，平均價格為31.8萬英鎊(317萬港元)。在過去1年內，價格上漲了6%18,900英鎊(18.8萬港元)

撰文︰Wendy全球樓行

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受