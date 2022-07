海外樓市｜ 年齡 利息 文件 收費 詳解英國按揭4細節要求

在英國承造按揭大致分為Buy To Let及Buy To Live。(資料圖片)

海外樓市專題

不少港人投資英國物業,會先二按港樓,再full pay英國樓,然而以cash buy買入的英國樓存在不少風險,另外亦有直接為英國物業承造按揭,但手續確是比香港繁複。去年8月本欄探討了英國三類按揭及壓力測試要求,今日再詳細探討當地按揭中的四項細節要求,包括年齡限制、利率分別、所需文件及銀行收費。

(撰文︰Wendy全球樓行)

英國承造按揭大致分為投資按揭(Buy To Let)及自住按揭(Buy To Live),若在港投資者買樓出租為目的,必定選擇Buy To Let,該按揭局限物業只可出租,不可自住,亦不可租予家人,因為銀行已假設不會向親人收取租金。由於是出租物業,一般而言銀行主要以物業預計租金收入作為批出按揭的條件。

年齡限60歲以下 兩條件可延長

買家申請按揭(中小型銀行及財務機構除外)年齡為18歲至60歲以下,一般超過60歲銀行或拒絕申請。但要留意,英國申請按揭計算的是出生年份,並非月份,即使是1962年12月31日生日,在踏入2022年1月1日時已當60歲,銀行有權不再接納申請。一般銀行貸款年期最多借到65歲,除非申請人僱主可寫信證明,將會聘請申請人至70歲甚至更長時間,按揭年期便有可能延長至70歲或以上;或是,有證明就業機構的退休年齡並非65歲,在這方面,自僱人士可以較靈活應變。