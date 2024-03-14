海外樓市｜廢除新移民免稅！移英港人海外資產 最短僅餘1年時間處理

明年4月起，只要在英國居住滿4年的居民，所有的海外收入及資產增值都必須繳付英國稅。(資料圖片)

英國日前發表春季《預算案》，宣布將廢除原居地非英國的居民，其海外收入只要不匯入英國，便不用繳稅的制度。有業內人士指，新例下過去以BNO簽證「5+1」移居英國、同時以匯入制(Remittance basis)獲得稅務減免的香港人，若在香港仍有未處理的資產，應盡快處理。

海外收入稅豁免期 由 15 年縮至 4 年

英國財相侯俊偉發表春季《預算案》指廢除原居地非英國的居民，海外收入只要不匯進英國，便不用繳稅的制度，即是廢除非居籍(Non-Domicile)的匯入制。由2025年4月開始，原居地非英國居民，首4年都不用繳付海外收入稅款，但之後便要與所有英國居民看齊，預計2028及2029年可帶來27億英鎊庫房收入。

英國有分為居籍(Domicile)及非居籍，前者是在英國出生的英國人，後者則是由外地移民英國的新移民。在舊制下，一般新移民要住滿15年會自動成為居籍。成為居籍意味全球徵稅，英國境內外資產均需課稅，非居籍則是英國境內資產需課稅，境外則毋須課稅。Goodbye HK Hello UK香港區負責人Billy表示，財政預算案對近年移民英國的人影響重大，他指必須留意自明年4月起，將會廢除非永久居籍的稅務概念，意味住海外收入將不能再以匯入制獲得稅務寬減。