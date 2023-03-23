海外樓市｜息魔重壓急求售 英國「拍賣盤」盛行

美國聯儲局最新宣布加息0.25厘，聯邦基準利率目標區間升至4.75至5厘。隨著美國加息，預計英倫銀行或跟上其加息步伐。在通脹及加息壓力下英國樓市現下跌趨勢，不少業主因為按揭利率上升，無法償還按揭供款下，需要盡快「甩手」出售物業，以緩解供樓壓力，令「拍賣盤」(Auction property)愈來愈盛行，有樓市專家表示，下半年拍賣盤將會陸續湧現。

按息攀升 樓市價量齊跌

英國樓市不再如兩三年前般熾熱，尤其是按揭利率不斷上升的前提下，當地樓市「價量齊跌」。根據英國統計局資料顯示，今年1月整體平均樓價按月下跌1.1%，至289,819英鎊(約280萬港元)，除西密德蘭郡地區外，其他地區按月均錄得跌幅，其中西北地區，例如曼徹斯特、利物浦等地按月減2.4%，平均樓價跌至21.4萬英鎊(約207萬港元)。倫敦按月下滑1%，平均樓價為53.4萬英鎊(約517萬港元)。

統計局最新數據顯示，英格蘭地區去年11月份成交量按年下挫超過12%，至52,896宗。蘇格蘭地區則失逾7.5%，至8,866宗，威爾斯地區下跌超過三成，至2,972宗。