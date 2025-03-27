海外樓市｜愈平愈見鬼？英國拍賣盤低至1萬鎊！執平貨須有一條件

近日有不少英國拍賣網站出現1萬至3萬英鎊的放盤，不過這些物業益非投資初哥可以沾手。(資料圖片)

近日有不少英國拍賣網站出現1萬英鎊至3萬英鎊的放盤，由於低至10萬港元就可以購入一間物業，價錢極平，吸引不少人入市。有業內人士表示，物業或或隱藏結構性問題，價錢「愈平愈見鬼」，不過如果有裝修團隊的專業投資者，分分鐘可以「執平貨」出租。

內櫳破舊一樓公寓 底價折讓 83%

根據網站顯示，其中一間開價1萬英鎊(約10萬港元)的拍賣物業，位於南約克郡的金斯威(Kingsway)，屬於租賃業權的獨立式一樓公寓( Self-Contained First Floor Flat)，物業的郵政編號為S63 0TQ。物業鄰近Thurnscoe、Goldthorpe火車站及鳳凰公園(Phoenix Park Thurnscoe)，交通尚算方便。物業設有兩間睡房、獨立廚房、廁所，然而內櫳比較破舊，至於EPC能源評級為D。由於物業是租賃業權，其租賃期限為125年，自2006年6月30日起計算，目前還剩下大約106年。

上手業主在2005年以5.6萬英鎊(約56萬港元)買入。目前該區同類型物業在2023年以5.9萬英鎊(約59萬港元)成交，即目前底價折讓83%。