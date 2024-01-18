海外樓市｜把脈日本20年地運 東京邊區最值得投資？

日本為港人旅遊熱點，亦有不少投資者進場投資當地物業，然而踏入新一年日本即發生地震、飛機空難等事故，有堪輿學家指，日本甲辰龍年將進入下元九運，未來20年天災人禍或增多。然而從風水角度看，個別地區仍有利人丁、旺財及升職加薪，未來20年行運地區包括北海道的小樽及札幌，還有東京港區，北九州及福岡亦有不俗發展。

日本樓市去年火熱，日本不動産經濟研究所(位於東京都新宿區)發布預測數據顯示，去年1至11月，東京23區新建住宅平均價格按年上漲46%，至逾1.2億日圓(約634萬港元)。

日本龍年踏入下元九運 破財星飛入

堪輿學家唐碧霞表示，雖然日本在新一年即發生地震及空難，但是從術數角度2月4日立春後才正式踏入2024年甲辰龍年，目前仍為癸卯兔年的農曆11月，而日本屬正東地區，在癸卯兔年是「二黑病符位」。至於正東地區在農曆11月運數最差，「二黑病符位」和「太歲位」均飛到正東，易惹災禍、疾病、病毒擴散，正東地區亦包括日本、美加及西澳，要提前做好預防措施。

她續指，2024年2月4日之後，日本正式進入下元九運，代表破財的「七赤破軍星」飛入，同時有盜賊、意外、災禍、空難、燃油的危機及火山爆發等危機。她續指，上次日本進入九運時發生了「黑船危機」，但是風水每年不同，她指東京則以港區及千代田區發展不俗。