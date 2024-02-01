海外樓市｜把脈英國九運風水！地運走下坡 但有個城市財運佳……

有堪輿學家指，進入下元九運的未來20年，英國及美加一帶運勢都「被剋著」，但倫敦財運仍佳。(資料圖片)

自2021年至今已有超過16萬港人以BNO「5+1」簽證登陸英國，過去當地經歷多次首相更替，以及多個城市陷破產，運勢似走下坡。踏入2024年，有堪輿學家指，進入下元九運的未來20年，全世界的地運為「火剋金」，位於偏西、屬金的英國及美加一帶，整個運勢都「被剋著」。

英國風水｜下元九運飛入五黃災星 麻煩恐不斷

堪輿學家唐碧霞表示，下元九運即是由2024年到2043年的運程，由2024年的2月4日後正式踏入九運，九運本身卦象是「離為火」，英國和美加東岸偏西就是「兌卦」，故偏西地區屬金。全世界地運本身是「火剋金」，所以屬金的英國、美加一帶，整個運勢都被剋著。

以前的下元八運叫艮卦，艮卦屬土而「土生金」，所以在八運時，英國各方面發展都不錯，因為地運特別有利，但英國未來20年地運會轉差，再加上2024年的九宮飛星，其中「五黃災星」就飛到入正西的英國。「五黃災星」在風水學術來說是最差的，代表大病、災禍、戰爭、麻煩事不斷，或者可能改朝換代。

再者，進入下元九運，每年有不同地運的風水，其中「二黑病符位」亦落在正西位，「二黑病符位」代表易招來流行傳染病，或者腹部有免疫力疾病，所以整個正西位代表「二五交加損主重病」。如果居住在當地，較容易患病。