海外樓市｜投資日本店舖好處多？港人分享經驗：慳水慳力

日本自開關以來，旅客人數不絕，今年上半年國際遊客超過1,000萬人次，同時當地亦吸引不少投資者進場，除了一般住宅物業外，酒店、店舖、商廈等亦成為旅遊熱潮下受追捧的投資項目。事實上，日本老店林立，百年老店數目冠全球，比例高逾四成，有日本物業投資者熱衷投資有口碑食店，就是鐘情租金回報穩定，不用額外執修「慳水慳力」。 根據日本仲量聯行統計數據，今年1至6月國際旅客超過1,000萬人次，為4年來首次，與2019年同期相比，已恢復64.4%。截至今年4月，東京的遊客過夜人數較去年同期增加1.8倍；國際遊客過夜數比例達38%，恢復到2019年水平。至於上半年東京平均每間客房營收按年增221.2%，至46,883日圓(約2,450港元)。 酒店回報收益可觀，早前彭博報道，根據MSCI Real Assets數據，外國投資者今年來已投入20億美元在日本投資酒店物業，為亞洲商業房地產各領域之中比例最高，也超過去年全年的14億美元。

海外樓市｜租約可長達 20 年 收租穩定罕放盤 除了投資大額的酒店外，店舖亦是另類投資。櫻之環球置業行政總裁張明珠表示，開關後有部分投資者套現香港資產，轉投日本小型全幢店舖物業，作為長線投資。以東京惠比壽為例，樓高兩、三層的店舖落在2,000萬元的價格區間。即是便利店也大多以整棟方式呈現，若是公寓大樓的便利店店舖，因為收租太穩定，放盤不常有。 另外投資民生社區的超市類型店鋪，租金回報逾4厘，一般長達20年以上的租約，由於租約期長，租金收入十分穩定，基本上確保貸款的安全性和穩定性。一般而言，商業大廈按揭成數為物業總價的40%至60%之間，初次購置時，通常按揭年利率約為3.5厘，最低可達至2.8厘。