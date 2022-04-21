海外樓市｜提取MPF移加 如何兩周獲批？

香港移民潮從未間斷，英國、澳洲、加拿大為熱門地，香港機場離境大堂逼滿送機人潮，以「永久離港」申請提取強積金的人數及金額亦不斷攀升，去年涉及金額合共90.14億元，按年增加逾52%。有港人以救生艇方案移民加拿大，僅花約兩星期已取回逾6位數的強積金，並用作當地置業首期。 自2019年社會運動後，港人舉家移民潮絡繹不絕，而提取強積金離港亦成為指定動作，根據積金局最新數字顯示，去年第四季以「永久離港」為由提取強積金申請個案達8,700宗，相比去年第三季的9,300宗，略為下跌6.5%，涉及金額23.84 億元，但縱觀全年計以「永久離港」提取強積金額合共90.14億元，按年大升逾52%。

去年共涉90億 兩年累飆近九成 至於2019年以「永久離港」提取強積金額合共48.45億元，相隔一年，在新冠肺炎疫情肆虐下，2020年涉及提取的金額仍按年上升逾22%，達59.3億元，及至2021年更升至90.14億元，兩年內急升逾86%。 去年6月以加拿大救生艇方案的Stream B打工移民並順利入境加拿大卡加利(Calgary)的港人阿昕及丈夫，今年2月以「永久離港」申請提取強積金，阿昕表示，在交齊所有文件後，大約兩星期便取回強積金。 離港前宣誓及整合戶口 省卻程序 她表示，在離港前已在香港民政事務署宣誓以及整合多個強積金戶口，故省去不少程序。如果已移民當地，可在積金局網站下載相關文件，並在加拿大當地找律師宣誓，以及由律師見證簽署相關證明文件，費用大約45加元(約283港元)，之後寄回香港，她指有朋友亦用同樣途徑，約兩星期便取回強積金。 她補充，除了積金局文件，亦要提供工作簽證(Open Work Permit)、單程機票、僱主聘用信、香港身份證、護照及加拿大住址證明等。