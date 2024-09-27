海外樓市｜數碼遊牧冒起 日韓泰開大門 邊玩邊賺錢

在經歷逾3年新冠肺炎疫情後，不少人已習慣了在家工作(Work From Home)，企業可節省辦公室的固定開支，員工亦可節省通勤時間，甚至搬去理想的居住地。各國更相繼推出數碼遊牧簽證(Digital Nomad Visa)以吸引人才在地體驗當地文化及消費。亞洲地區更有日本、韓國及泰國等推出數碼遊牧簽證。

撰文：Wendy全球樓行

挾僱傭合約 到他國遙距工作

數碼遊牧為近年新興行業，打工仔可以「邊旅行邊賺錢」已不用困死在辦公室，免去通勤時間，時間上更彈性可自己安排行程，同時可以體驗不同國家的文化，亦有一大部分人可到消費指數較低的城市居住，以降低整體生活開支。只要使用筆記型電腦和網路連接世界，就可以遙距遠端工作。各國相繼推出數碼遊牧簽證，但要留意此類簽證並不會提供獲得永久居留或公民身份的途徑，以及享受其公民的福利及待遇。同時絕大部分國家的申請者必須有一份國外公司的僱傭合約。

泰國允5年內多次入境

由今年7月15日起，泰國開放全新泰國目的地簽證(DTV)，允許外國數碼遊牧、自由工作者和遠距工作者在5年內多次入境，每次停留最多180天。

申請DTV的要求是申請人必須年滿20歲；銀行有存款至少50萬泰銖(約11.8萬港元)的證明，以支持其在泰國的使費；另外，申請者需要有國外僱傭合約或公司的錄取通知書，或是證明是數碼遊牧、遠距工作者、自由工作者的身份。此外，申請者須提供有效的護照或旅行證件以及最近6個月內拍攝的照片，至於簽證費為10,000泰銖(約2,369港元)。

另外，持有DTV的申請者同時可以擔保直系親屬一同前往泰國，例如配偶和20歲以下受扶養子女，但是申請人必須向當局提交關係證明，例如結婚證書和小朋友的出生證明。

