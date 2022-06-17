海外樓市｜日圓續貶增誘因 東瀛遊冀復甦後再攻酒店

海外樓市專題

日圓持續貶值見逾20年低位，日本早前宣布於6月陸續開放外國旅客入境，希望藉此帶動當地旅遊業復甦。本月22日香港亦有首個旅行團出發日本，東瀛遊(6882)指，新冠肺炎疫情持續接近30個月，與病毒共存為未來方向，早年於日本投資了兩間酒店，其中位於大阪的酒店更因疫情已停業約2年，目前憧憬開關後，旅遊業可望破冰，待復甦穩定後，或再於當地投資第三間酒店。(撰文︰Wendy全球樓行)

日圓近日一度貶至135.19兌一美元，為24年來首見，有專家直言，如日本當局沒有出手干預，很快就會貶到140。

大阪酒店停運兩年 沖繩酒店如常

東瀛遊執行董事禤國全接受訪問時表示，疫情前日本的旅遊業持續蓬勃，本身旅行社的遊日旅客對酒店也有強勁需求，故集團在2017年底在大阪開設了第一間溫泉酒店，涉資逾4億元。酒店地面面積約1.8萬方呎，共14層高，提供354間房，每間房約210至220方呎，而且酒店選址大阪速浪區惠美須町，鄰近通天閣及難波，鄰近熱門旅遊景點，例如黑門市場、動漫街、電器街等。

然而，全球疫情大爆發，大阪的酒店在過去兩年停止營運，現時酒店已陸續開放。至於另一間沖繩的溫泉酒店則在2020年年底開業，則一直營運至今，他表示，因為當地的日本人仍有前往沖繩旅行，故一直營運。

首團本月22日出發 報名未算踴躍

被問及日圓持續低水，會否投資日本物業時，禤國全表示不會投資房屋收租，只會投資與業務相關的酒店物業。他又指在新冠肺炎疫情前，集團一直在研究開設第三間酒店，但因為疫情持續，公司需要有一定資金以應付其他支出，所以暫停了該項目；惟補充指待復甦穩定後，或有可能繼續投資酒店。

至於日本於今個月起陸續開關，目前入境對象僅限於有導遊陪同的旅行團。禤國全表示，旅行團必須要提交旅客的居住酒店地址，並有責任管理途中的安全及衛生，如有旅客在途中感染新冠肺炎，旅行社需要安排旅客到醫療機構及康復過程中要有人照顧。

本港未完全開放 旅遊業幫助不大

他表示指，近期歐洲、北美洲、東南亞都陸續開始「躺平」，與病毒共存，其實早在4月份，新加坡、泰國及馬來西亞等都嘗試放寬入境。該集團開辦出發至北海道的10人旅行團於下周三出發，連隔離酒店費用不用2萬元。

雖說目前由香港入境日本，不用打針，但是之後入境香港需要打齊兩針及隔離7日，目前旅行社需要辦理相關文件，例如日本當局的邀請函、行程表、旅客的個人資料及確認書等。他又指，雖然大家已「餓了兩年」，但他認為報名的旅客數量不會突然增加，因為返來香港仍要隔離7日，「玩完7日再隔7日，唔係個個肯」，雖然外面國家已開關，但是香港仍未完全開放，即使旅遊業算是「破冰」，但幫助仍然輕微。