海外樓市｜日圓貶 樓價升 移日誘因增 簽證投資額平幾多？

日圓近日跌至20年低，日本人為抗日圓貶值紛紛入市買樓，更帶動當地樓價持續向上，令新建住宅大樓平均樓價創下自1990年度泡沫經濟時期的新高。有港人更趁日圓低水申請日本經營管理簽證，直言港元兌日圓較半年前平逾一成，賺盡匯率優勢。亦有另一港人在兩年前購入輕井澤物業自住，現時樓價已升值一倍。 每百日圓兌港元近月曾跌穿6算，有「日圓先生」之稱的日本財務省前副大臣榊原英資早前曾表示，因為美國經濟持續強勁，在美元走強下，預計美元兌日圓或升至135。日圓低企，日本通脹持續，3月核心消費物價指數(CPI)按年升0.8%，連續7個月上升，創26個月最快增速。

港人購心齋橋商住公寓 再申經營簽證 每年都會「返家鄉」的余先生表示，在去年底日圓7算的時候，以880萬日圓(約53萬港元)連租約買入心齋橋商住兩用的公寓，面積約216方呎。他指當時以7算買入已覺得很平，誰知近兩三個月內，日圓匯率跌得急，累跌超過一成。以目前匯率計，800萬日圓相當於約49萬港元。 余先生指，購入商住兩用的公寓，是因為有計劃在當地開設貿易公司，目前單位暫出租，租金回報扣除各項支出約有5厘。眼見日圓續貶，他近月再申請經營管理簽證計劃移居日本，該簽證的投資金額是500萬日圓，半年前相當於約35萬至36萬港元，但現時僅約30.6萬港元，節省12.5%至15%。 2019 入手輕井澤大屋大賺 浣熊為鄰 另一位已移居輕井澤的港人陳生表示，2019年即是樓價最低迷時，以8,000萬日圓(約490萬港元)買入輕井澤，面積逾3,000方呎的大屋，並指現時樓價已升值一倍。 陳先生本身育有兩個小朋友，移居的主要原因是香港的生活環境及質素不如日本，尤其是新冠肺炎疫情期間，小朋友的活動空間狹窄，計劃在當地就讀國際學校，他指香港國際學校的課室約300方呎，有逾20個學生上課，但是日本的課室比香港還要大3至4倍。他指，日本已不只是一個旅行的地方，移居的人也愈來愈多，又大讚輕井澤的居住環境十分優美，還可以看到浣熊出沒。

中產為抗通脹入市 樓市今年穩步揚 Sakura Global創辦人張明珠表示，日本國民為抗通脹，尤其是中產亦密密入市，加上日本政府早前宣布計劃於6月大幅放寬觀光旅客入境，開關在即，市場憧憬當地樓市有一定升幅。她又指，該行有不少日本樓買家「分批兌日圓」方便日後開關前往日本旅行及置業。 據日本國土交通省最新數據顯示，今年1月的全國樓價指數為126.9，按年上升8.93%，按月升1.8%。雖然新冠肺炎疫情等因素曾令日本樓市停滯，但自去年1月起已是穩步上揚，今年1月升幅最強勁的為日本本州中部的北陸(Hokuriku)和北海道(Hokkaido)，前者按年升21.32%，按月漲14.6%，至137.7，後者則按年走高26.1%，按月增11.8%，至167.1。