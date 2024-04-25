海外樓市｜日本老人租屋難 香港都一樣！66歲陳生5年搬3次 1年死約即被趕走

除了日本，香港亦同樣面對人口老化問題，而兩地的老年人在租樓時同樣不容易。近年來不少日本媒體報道，65歲以上老年人租屋困難的現象逐漸增加，當地65歲以上的租戶有四分之一曾遭業主拒租，半數業主不接受老年住戶；至於香港，亦有不願意公開身份的老年租戶表示面對拒租問題。 據日本政府去年公布數據，超過10%的日本人年紀超過80歲，而65歲以上人口比例亦從一年前的29%，擴大到創紀錄的29.1%，位居世界最高。同樣地，香港亦面對老年少子化問題，統計處推算65歲及以上人口佔總人口比例，將由2021年20.5%，增至2046年36%，意味老年人口將由現時每5人中有1個，增加至每3人中有1個。

租屋 40 年 九龍住到天水圍 嘆「過唔到世」 然而，65歲以上老年人面對租屋困難卻不容忽視。在香港，現年66歲的陳生(化名)在退休前從事教育工作，收入穩定，有逾40年租屋經驗。他指，八十年代租屋較買樓平，九十年代供樓利息更高逾10厘，加上組織家庭後開支大增，不想做「樓奴」之餘，亦不希望和基層爭資源，因此一家四口長期租樓。 他回想，2000年時預算1萬元租金在太子、旺角地區找到質素不俗單位，並可承租逾10年。然而，隨著租金不斷增加，加上太太離世及子女成家搬出，居住單位亦愈住愈細，要搬去天水圍或元朗地區，才有合理的居住空間。他指，過去5年曾搬屋3次，由於是獨居老人，雖然有能力繳付房租，但曾有業主在1年死約後即表明要他盡快搬走，亦有業主一知道其獨居而拒絕接洽，令其感到灰心，大嘆「臨老過唔到世」。 日本四分一房產公司不提供老人出租盤 日本方面，有專門服務65歲以上租客的網站「R65房地產」去年發表調查文章指，全國65歲以上租戶有23.6%的人表示曾被房地產公司拒絕租屋，當中近半被拒絕多過一次；13.4%被拒絕過5次或以上。日本出租住宅管理協會的調查顯示，70.2%的業主表示不願意出租單位給老年家庭。另外，「R65房地產」今年3月的最新報告指，有41.8%的業主不接受老年租客，有四分之一的房地產公司「沒有」為老年人提供出租住房盤源。