海外樓市｜東京樓價連升18個月！日本人愈住愈貴 亦愈住愈細

有數據顯示，東京都心6區平均二手樓價按月上漲1.8%，已連續18個月上漲。(資料圖片)

日本樓又再創新高！日本東京放盤量持續減少、海外資金湧入，full pay(全額付清)買樓已成新常態。有數據指，日本二手樓平均價格已推高至1.23億日圓(約667萬港元)，連續18個月上漲。而且日本人居住面積更愈來愈細。

日本不動產調查公司東京KANTEI(東京品川)公布的7月二手平均期望售價數據顯示，東京都心6區，包括千代田、中央區、港區、新宿、文京區及澀谷約1.23億日圓(約667萬港元)，按月上漲1.8%，已連續18個月上漲，而且樓價自6月首次突破1.2億日圓後，不斷持續攀升。

東京 23 區平均樓價 421 萬

東京23區的二手平均期望售價為7,551萬日圓(約421萬港元)，比上月上漲1%。整個東京圈的價格跟上月持平，為4,629萬日圓(約251萬港元)。

二手樓價格持續上升主要是放盤量減少。報告指出，7月東京都心6區的放盤量為2,989伙，比上月減少138伙或約4.4%。至於東京23區的放盤量為12,634伙，少383伙或約3%，放盤量已連續5個月下降。而且在樓價不斷上升下，業主更希望趁高位出售物業，供應減少下，進一步推高樓價。