海外樓市｜東京黃金區舖租破紀錄 表參道年漲兩成

日圓持續低水帶動日本旅遊業，今年首9個月的訪日人數及外國人消費額，累計已超越2023年全年，同時帶動東京旺區的商舖租金。其中東京銀座、表參道、新宿等最貴商舖租金地段，其租金按年上漲逾16%，平均每坪(約35.58方呎)每月達94,683日圓(約4,834港元)，創下歷史最高紀錄。

撰文︰Wendy全球樓行

日圓貶帶旺旅遊 3季消費超去年

美元持續強勢日圓偏軟，日圓匯價更曾低見5.08算。平日圓帶動當地旅遊業，日本觀光廳數據指，今年1至9月訪日遊客人數及其消費額累計數據已超過2023年全年。其中消費額逾5.8萬億日圓，創下同期歷史新高。另外，遊客人數首9個月逾2,688萬，訪日遊客人數每月平均維持在300萬人左右。

入境遊客持續，帶動東京都內的商業商舖租金進一步上揚。根據仲量聯行最新發表今年第二季數據指，當中以銀座、表參道、新宿、澀谷等東京都內最貴地區的「Prime Building」(黃金地段建築)租金每坪每月達94,683日圓(約4,834港元)，較上季增長3.4%，按年升16.1%，儘管增速放緩，但是地舖租金繼續創歷史新高。

