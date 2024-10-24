海外樓市｜東京黃金地段舖租破紀錄！表參道年飆兩成 九成新店屬奢侈品牌

日圓持續低水帶動日本旅遊業，今年首9個月的訪日人數及外國人消費額，累計已超越2023年全年，同時帶動東京旺區的商舖租金。其中東京銀座、表參道、新宿等最貴商舖租金地段，其租金按年上漲逾16%，平均每坪(約35.58方呎)每月達94,683日圓(約4,834港元)，創下歷史最高紀錄。
日圓貶帶旺旅遊 9個月消費額超去年全年
美元持續強勢日圓偏軟，日圓匯價更曾低見5.08算。平日圓帶動當地旅遊業，日本觀光廳數據指，今年1至9月訪日遊客人數及其消費額累計數據已超過2023年全年。其中消費額逾5.8萬億日圓，創下同期歷史新高。另外，遊客人數首9個月逾2,688萬，訪日遊客人數每月平均維持在300萬人左右。
入境遊客持續，帶動東京都內的商業商舖租金進一步上揚。根據仲量聯行最新發表今年第二季數據指，當中以銀座、表參道、新宿、澀谷等東京都內最貴地區的「Prime Building」(黃金地段建築)租金每坪每月達達94,683日圓(約4,834港元)，較上季增長3.4%，按年升16.1%，儘管增速放緩，但是地舖租金繼續創歷史新高。
銀座主幹道每坪平均月租1.7萬
據世邦魏理仕(CBRE)數據稱，由去年7月至今年6月，銀座主幹道(High Street)如中央大街和晴海大街，每坪平均租金達33.5萬日圓(約17,121港元)，升至歷史新高水平。另外表參道的租金也按年上漲20%，每坪平均租金達30萬日圓(約15,332港元)，同樣創下歷史最高紀錄。世邦魏理仕指，去年日本國內商業的不動產交易額按年增長75%，至6,100億日圓(約311億港元)，為2017年錄得8,240億日圓(約421億港元)後，6年來的較高水平。
名店插旗 體育用品商設POP-UP Store
有業內人士指，由於日圓貶值，入境遊客的旺盛消費行為一直在持續，令多個奢侈品牌例如愛馬仕、Chanel、LV等瞄準不斷增加的訪日外國遊客，更在多個黃金地段積極開設門市。另外，體育用品商店等開設POP-UP Store，以提高廣告宣傳效果，從而推高黃金地段的舖租。他指，銀座仍會有新的店舖不斷開業，目前表參道約九成新店也是奢侈品牌的門市。
他又指， 大品牌將店舖租金視為廣告費，雖然以前以電視廣告或電車廣告來宣傳品牌，現時愈來愈傾向開設地舖獲得更高的宣傳效果。