海外樓市｜樓市隱性加價 抵銷建築成本 日本人愈住愈細

日圓持續低水，吸引一眾海外樓市投資者進場！然而隨著近年當地建築成本不斷上升，日本單位「愈起愈細」下，令日本人「愈住愈細」，削減居住面積的「隱性加價」成為常態。有數據顯示，日本住宅每戶平均總面積約90.86方米(約978方呎)，比高峰時、即2013年縮小約2.11方米(約23方呎)，減幅2.3%。同時，日本空置房屋數量達逾900萬伙，創歷史新高。

然而，最近5年面積則明顯縮小，當中包括一戶建、普通公寓出售和出租物業在內的住宅，較上一次、即2018年統計時明顯縮小。當中每戶平均住宅總面積約90.86方米，對比上一次調查的92.06方米(約991方呎)，跌約1.3%。對比高峰時的2013年，縮小約2.11方米或約2.3%。

日本總務省每5年進行一次的「住宅與土地統計調查」顯示，住宅面積自1960年代開始一直維持擴大的趨勢，直至2013年達到高峰。

夫婦平均住宅面積 低於富裕標準

值得留意的是，兩夫婦二人的共同住宅、現時平均住宅面積為50.31方米(約542方呎)，低於日本政府定為「富裕居住生活」標準的55方米(約592方呎)。

有日本媒體更引述一位五十多歲居住在東京「納米樓」的女性租戶表示，「雖然(納米樓)令人窒息，但別無選擇」。她提到，夫妻二人居住面積約30方米(約323方呎)的單位，雖然曾經考慮過搬家，但是目前難以購買在工作地方附近物業，亦難以負擔更寬敞的租盤，於是放棄了搬屋的想法。

「一人家庭」佔38% 催化納米樓

根據日本國土交通省「住宅開工統計」預計，2024年後居住面積將進一步縮小。不動產經濟研究所亦表示，住宅縮小的最大原因是為了削減建築成本，而且日本有不少「一人家庭」。根據日本人口普查，在截至2020年的5年間，日本一人家庭佔比上升3.5個百分點，佔整體38%，「一人家庭」亦催化納米樓。

另外，建築工程費亦大幅上漲。日本國土交通省的建築工程費平減指數(住宅綜合)比2015年度高出約30%。房地產東京KANTEI公司表示，如果直接轉嫁增加的成本，樓價會變得過高，需求將無法持續，結果愈來愈多樓盤通過縮小面積來削減建築成本，形成「隱性加價」。

空置房屋多6%創新高

此外，日本空置房屋達900.2萬伙，比2018年的848.9萬伙，增加了51.3萬伙或6%，創歷史新高。而且空置房屋數量一直不斷增加，由1993年到2023年的30年間幾乎翻了一番。