海外樓市｜海外買家禁令在即 加拿大樓價乾升！

全球步入加息周期，上月加拿大財政報告重拳出擊，宣布海外買家禁止買樓兩年，政策雖然還未正式實施，惟溫哥華及多倫多兩地成交量已率先急跌逾4成！不過，目前當地業主叫價硬淨，市場出現「價升量跌」現象，有業內人士預計，樓會或會持續牛皮一段時間。

加拿大樓市政策近年「動作多多」，在今年3月正式步入加息周期，加上安省(Ontario)下月省選，率先在3月底將海外買家印花稅由15%提高至20%，與卑詩省(British Columbia)看齊。4月公布的財政預算案中，當局更拋下震撼彈，宣布限制海外買家禁止買樓兩年。

成交挫四成 樓價飆 15%

雖然政策出台暫時未有實際時間表，但是4月份的樓市數據報告卻是「價升量跌」，根據多倫多地產局(TRREB)公布，上月樓宇成交量僅得8,008伙，遠低於去年同期的13,613伙，及今年3月的10,939間，按年下降41.2%，按月亦跌27%。至於平均樓價反而按年升逾15%，達125.4萬加元(約768萬港元)，但較今年2月政策出台前的樓市高位133.4萬加元(約816萬港元)，回調約6%。

至於另一熱門地區溫哥華，根據大溫地產局(Real Estate Board of Greater Vancouver)數據，上月住宅銷售總量3,232 套，按年降34.1%，按月跌逾25%。另外，新掛牌出售的獨立屋、聯排別墅和公寓住宅等共有6,107伙，按年亦跌23.1%，按月挫8.5%。然而樓價卻相當「硬淨」，其樓價指數綜合基準價格為137.5萬加元(約842萬港元)，按年增18.9%，按月漲1%。