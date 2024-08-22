海外樓市｜減息效應！英國物業成交增一成 樓價有望脫困

英倫銀行8月初宣布減息0.25厘，帶動當地樓市入市意欲回升。有報告指，英國物業成交量預計將按年增加10%，今年底樓價將擺脫「困局」有望上漲2%。同時，市場上最快速吸納的盤源以兩房排屋(Terraced Houses)平均售出時間為放盤後27天，排首位。

英倫銀行8月初宣布減息0.25厘，為逾4年來首次減息，基準利率從16年高位回落至5厘。其實過去已連續11個月維持在5.25厘。過去由於3年基準利率的不確定性，導致75%按揭貸款5年期固定利率在4%至6%之間上下波動，更導致2023年成交量嚴重萎縮。

然而在減息帶動下，英國大型地產平台Zoopla報告指與去年相比，房地產市場成交量預計將增加10%，並預計今年年底平均樓價將上漲2%，展望明年年底基準利率或降至4.6厘至4.7厘。