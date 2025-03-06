海外樓市｜港人定居台灣門檻收緊 業界：篩走無心留低的人

台灣是其中一個港人移居熱門地點，然而近年當地一再收緊政策，近日傳出台灣政府擬將港人居留滿1年可申請定居規定改為4年，令不少港人打算二次移居其他國家。有業內人士指，由於台灣政府想篩走「只想拎福利，而不想長期居留」的香港人，故將年期延長。
港人移居台灣人數兩年縮四成
台灣內政部移民署統計資料顯示，自2019年爆發「修例風波」，到台居留港人有5,858人、定居1,474人。2020年申請居留人數按年急升逾80%至10,813 人、定居則是1,576人。2021年移居台灣人數持續上升，居留升至11,173 人、定居1,685人。然而及2022年申請人數卻出現逆轉下降的趨勢，居留人數按年下跌約20%，為8,945人、定居1,296人。2023年居留人數再跌至6,626人，定居1,432人，兩年縮四成。在此期間，當局已逐漸收緊投資移民的門檻，由以往只須在台投資經營1年，改為要求持續投資並營運至少3年，並須設有實體辦公處所和聘任兩名以上台灣員工。
另外，有不少媒體報道港人在台申請身份困難，等候逾2、3年仍無法取得定居資格。近年，定居台灣的港人數量亦維持在一定水平。據移民署的統計數據，去年取得合法居留權的香港人數量為5,368人，較2021年大幅減少超過一半(見表)。
居留滿1年可申定居規定 延至4年
根據台灣媒體報道，台灣政府近日擬將港人居留滿1年可申請定居規定，改為居留滿4年；同時新增類似馬來西亞「第二家園計劃」，在居留及定居外新增「長期居留」選項，港人可獲取類似永久居留的簽證，但並無身份證或投票權。
業內人士指，台灣當局看重申請者的移居傾向。然而過去有不少投資移民台灣的港人，在獲得居留簽證後，會「減資、撤資」，甚至不再回來台灣，台灣政府已想整頓「無心留低」的香港人。由於過去有不少港人在台灣逗留1年「拎永居」後瞬即離台，然而又想要台灣福利，身體出現毛病就立即回台灣就醫，當中並沒有為台灣作出貢獻及納稅，當局不希望見到這個情況，故在批出定居證時延長審批時間。
投資方案已行不通 創業家簽證更有利
另外他亦提及，以往最熱門的投資600萬新台幣移民台灣的方案已行不通，過去存在不少造假的移民個案，當局對此審批極為嚴格，甚至不少申請難以批出簽證。反而250萬新台幣的創業家簽證或更能量化對台灣實際貢獻，更有利獲得定居證。看似入場費較低，但是持有該簽證的時間及人工成本更高，申請者須聘請3名台籍員工，以及公司要營運5年，台灣當局可以實際量化其貢獻，目前已有申請者在經營了5年公司後，陸續獲批定居證。