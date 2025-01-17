海外樓市｜港人成英樓最強海外買家 持2.6萬伙 佔13.7%

過去4年移民英國港人逾21萬人，而港人投資英國「磚頭」熱情同樣熾熱。英國樓市正逐漸復甦之際，有數據指，2024年港人持有英國房地產近2.6萬伙，為整體海外賣家中佔比13.7%，仍是英國物業最大海外投資者，較第二位僅佔8.2%的新加坡，高出5.5個百分比。
撰文︰Wendy全球樓行
據Zoopla最新去年12月份的樓價指數顯示，隨利率下調，大量買家和賣家重返房地產市場，目前英國平均樓價為267,500英鎊(約254萬港元)，按年上升1.9%；並預計今年英國平均樓價將上漲2.5%。
去年成交量成交額齊飆三成
由於放盤量增加，買家選擇相應增加令去年銷售表現強勁，去年首11個月，平均每位經紀人每月達成6.1宗銷售，為自2021年新冠肺炎疫情爆發以來的最高水平。由於英國二手物業成交期長達半年，預計大量交易於2025年上半年完成，去年成交數量按年增加27%，總成交物業價值增30%，達1,120億英鎊(約10,645億港元)，為2020年後最高。
其實以BNO簽證移民英國，不少港人為了落地生根亦會在當地置業。根據英國內政部數據指，去年上半年BNO簽證共批出1.8萬宗申請，自2021年1月底推出該計劃以來，至去年6月共收到219,093宗境外申請及英國境內延期申請，累計批出209,406宗申請，其中150,400人已抵達英國。
BNO簽證累計批出20.94萬宗
據政府文件顯示，內政部2021年批出最多申請共有96,418宗，其後逐年回落，2022年及2023年分別批出57,137宗及37,450宗。進入2024年，首兩季共批出18,401宗，累計209,406宗。
雖然簽證申請數字逐年下降，但是港人購買當地磚頭的熱情不減，根據英國地產代理Benham & Reeves引述英國土地註冊處資料並以國籍分類，顯示持有英格蘭和威爾斯物業的海外買家當中，香港買家仍然佔主導地位。
港人持近2.6萬物業 業主總數升5.7%
2024年英格蘭及威爾斯約有189,793間住宅物業由外國業主擁有，較2023年同期增加2.6%。其中香港買家持有25,972間物業，佔海外買家擁有的所有物業中的13.7%，高於2023年的13.3%，另外香港業主總數亦按年增長5.7%。
至於排名第二為新加坡人，擁有15,635伙物業，佔整體的8.2%。第三則為美國買家，去年擁有12,405間英國物業，多5.5%，佔整體海外業主6.5%。阿聯酋買家排第四，佔整體海外業主5.8%，中國內地買家排第五，佔比5.2%。
Benham & Reeves指，就海外買家購買英國房地產而言，香港人仍是最具主導地位，尤其是2021年英國推出BNO簽證以來，港人購買英國物業比例不斷上升，需求強勁且逐年增長。