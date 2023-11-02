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地產
2023-11-02 20:06:28

海外樓市｜港人移日投資酒店 疫下5千萬入手 今日回報有幾多？

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海外樓市｜港人移日投資酒店 疫下5千萬入手 今日回報有幾多？

日本全面通關後，9月外國訪日旅客人數已恢復疫情前96.1%。(資料圖片)

受惠於旅遊業蓬勃發展，加上日圓匯率及息口低水，日本樓價連續8個月創新高，並陸續出現搶盤現象，情況猶如2021年英國樓市時多人競爭同一個盤源。同時，亦有香港人在新冠肺炎疫情期間趁低吸納，以5,000萬港元購入旅遊區的舊式酒店並進行全面翻新，再藉住日本旅遊業重新出發，賺取被動收入。

日本房地調查公司東京KANTEI公布，9月二手房平均期望出售價格，東京都中心6區，即是千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區、澀谷區的每70方米(753方呎)平均1.6億日圓(834萬港元)，按月上漲1.7%，連續8個月創出歷史新高。目前東京都中心6區中最貴的千代田區每70方米為1.5億日圓(780萬港元)，最平為文京區8,369萬日圓(435萬港元)

海外樓市｜1億日圓翻新 回報58

2019年移居日本的港人陳先生，當年申請經營管理簽證後，除了購入自住物業外，在疫情最嚴峻期間以日圓兌港元7.2算、折合約5,000萬港元購入日本大阪通天閣站前的酒店，更花了1億日圓進行全面翻新。由於日本正值封關，他指租金回報由預計的12厘跌至1厘，幸好現時「守得雲開」。他指，一直看好日本旅遊業，預計愈來愈好，當時是「守住先」。目前陳生投資的酒店有60多間房，更設有和室榻榻米，租金回報約58厘。

現時日本已全面通關，據日本國家旅遊局公布數據，9月外國訪日旅客人數218.43萬人，為2019年同期的96.1%，基本上已經恢復到新冠疫情前的水平。日本觀光廳更表示，從外國觀光客仍然絡繹不絕到訪的情況來看，將福島核一廠核處理水排放入海的影響，對日本觀光的影響「有限」。

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海外樓市｜Airbnb門檻低 入場易較受落

Sakura Japan創辦人張明珠表示，過去酒店項目的投資者一直都有，不過普羅大眾多數只投資小金額項目，例如幾十萬港元Airbnb，因較易入場，然而大金額的投資者如酒店、商廈，前期需要花時間及工夫做準備，例如盡職審查及整個成交期大概約兩、三個月，而且雙方要進行洽談和協商成交的方式。

海外樓市｜店舖酒店民宿 均難申請按揭

另外她亦指，酒店很難申請日本當地按揭，大部分買家都是以現金購買，主要是沒有實際營運數據支持其租金收入，難以說服銀行進行融資貸款，情況就像外資公司進入日本市場，成立新的初創公司般，看不到任何營運實力，另外商廈、店舖或者是酒店民宿都是比較難做物業按揭類型，至於比較倚重貸款的買家，則建議由住宅方面入手。

 

撰文︰Wendy全球樓行

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