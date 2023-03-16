海外樓市｜港人移澳急升！打工簽證取永居 詳解當中關鍵

數據顯示，2021至2022年度澳洲海外移民約14.4萬人，港人佔4,237人，排名第八位。(資料圖片)

澳洲一直為香港人移民熱點，尤其推出港人救生艇(Hong Kong Stream)大開綠燈、又不設移民人數限制後，令近年港人移澳人數不斷上升。港人救生艇除讀書移民外，還有打工移民的482僱主擔保簽證，只要打工3至4年即取得永久居留資格，惟不良簽證紀錄或影響日後其取得永居及入籍資格。

年移澳人數由千人 大增至四千

據澳洲政府數據，2021至2022年度澳洲海外移民約14.4萬人，按年減少逾10%，港人成功申請宗數4,237，排名第八多，雖然較上一年度下降約1.7%，但對比港人救生艇推出前，即2016年至2020年港人移澳數目徘徊1,391宗至1,928宗之間，反映港人移澳數字不斷上升。數據顯示，2021年6月共有104,990香港人居住在澳洲，對比10年前僅85,990人，增加22.1%。

近年最受歡迎的港人救生艇計劃中，除讀書移民外，其中482僱主擔保簽證，即屬於臨時技術短缺簽證(Temporary Skill Shortage Visa)，即透過在澳洲的偏遠地區打工3年，銜接191偏遠地區技術移民永久居留簽證，或是在大城市打工4年可銜接189獨立技術移民簽證，申請者英文要求IELTS只需4.5分，同行配偶可在當地工作，而且無工種限制，小朋友在某些州立中小學讀書，學費全免。

Smart2Go移民資訊平台創辦人余偉龍表示，香港人申請482簽證有不少優勢，簽證一批5年，打工3年或4年，可取得191或189簽證，已屬永居身份。加上482簽證中，其短、中、長期職業清單中有400個職位可供港人申請，例如烘焙師、廚房、作曲家等，對比其他國家增加多了一倍。