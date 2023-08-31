海外樓市｜港人「玩爛」加拿大Stream B？假學歷申請 隨時禁入境！

有加拿大Stream B申請者遭移民官指失實陳述，而禁止入境加拿大5年。(資料圖片)

早前澳洲悉尼大學爆出有中國留學生學歷造假，被取消留學生簽證並遣返中國，令當地華人譁然。事實上，加拿大「香港人救生艇」Stream B的開放式工作簽證(OWP)亦爆出申請者學歷造假風潮。有業內人士指，如情況持續，擔心加拿大當局陸續把港人救生艇方案「收網」。 海外樓市｜可疑學歷來自某一大學 惹關注 加拿大「香港人救生艇」Stream B的OWP日前放寬至學歷為10年內的大專以上畢業，令不少港人更順利「搭上」救生艇，然而亦有港人鋌而走險「買學歷」申請OWP。根據加拿大當地媒體報道，由於大部分可疑學歷均來自英國某大學，繼而引起加拿大移民部關注，凡提交該大學學歷的OWP申請人，均會被約見。據悉，有申請者到加拿大駐香港總領事館面試時，遭移民官指抄襲功課，其後OWP申請被拒，並指涉失實陳述而被加拿大禁止入境5年。

海外樓市｜移民官約見 質疑功課網上抄襲 報道指，其中一名港人在去年透過香港移民中介報讀英國某大學的商業管理遙距文憑課程，兩個月內便能獲得畢業證書，中介為其申請OWP。整個移民加拿大計劃費用共超過30萬元。 然而，該申請人眼見近月有不少申請者被移民部約見、繼而拒批OWP簽證，有意撤回申請，但又擔心撤回後中介不願意退款。直至今年6月，他收到移民部電郵要求面試，由於來不及撤回申請，只能硬著頭皮面試。面試期間，移民官向他查詢為何選讀這所大學，他直接答因為能較快畢業以符合加拿大OWP的申請資格；移民官再圍繞其功課發問，質疑是從網上抄襲，他辯稱是參考，卻沒標明出處；最後移民官直指其功課「不合格」。及後，他收到移民部電郵通知指OWP申請被拒，電郵指他「失實陳述、提供虛假資料」，並因此禁止入境加拿大5年。