海外樓市｜港英買樓收租大不同

以BNO移民英國的要求逐步放寬，英國內政部公布1997後出生的香港人，只要年滿18歲、父母其中一方有BNO資格及長居香港，便可獨立申請BNO Visa進行「5+1」移英，預料移英人數會進一步上升。去年7月一家四口以BNO Visa移民英國的港人Suki，當時賣出所有香港家當及物業，決心移英，幸好在移民前購入英國物業，落地後亦實現「一間變兩間」、「兩間變四間」，在當地有租金收入，令移民後的經濟壓力大為減少。(撰文︰Wendy全球樓行)

Suki指移民主要是為了小朋友的教育、個人前景及社會氣氛影響。

放棄移加 沽港所有資產赴英

原本家住黃埔花園的Suki，在沙田亦有收租物業，在2019年社會運動前，原本打算以工作簽證舉家移民加拿大，更花費了數十萬元辦理相關文件，然而在申請審批期間，突然殺出英國BNO政策，加上Suki丈夫曾留學英國，於是出售香港所有資產，轉為移英。

Suki表示，移民決定主要是為了小朋友的教育、個人前景及社會氣氛，因而決心登陸英國曼城。她指，移民一年多，雖然仍想念香港的生活及美食，但坦言並不後悔。

本身在香港有投資物業的Suki，表示相信磚頭價值，目前與丈夫持有4間英國物業，當中亦有fullpay(全數付款)及按揭貸款的物業，並指「富」字有「一、口、田」，認為華人都覺得擁有物業會比較踏實。

以出租物業收入 換銀行按揭

她指，2020年以18.8萬英鎊(約166萬港元)買入首間英國樓出租，每月租金為900英鎊(約7,911港元)，及後賣走香港物業套現，在登陸英國後以當地出租物業，再向銀行作抵押貸款，以租金收入作為收入來源，銀行按同區同類型物業及租金，進行估值並批出借貸。

她指，當時銀行願意借出第二間物業的七成按揭貸款，自己付出三成首期，便能購入第二間物業，及後再在當地買入其他物業，有fullpay亦有申請按揭。

