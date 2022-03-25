海外樓市｜港資發展商倫敦3新盤 風水地運各不同

港人以BNO移民英國成大趨勢，上回有風水師傅把脈英國地運，指首相府坐西向東，踏入2024年「三元九運」或會換首相。近年續有香港發展商進軍英國物業市場。今次有堪輿學家為港商在倫敦項目把脈，稱倫敦為英國命脈，並以泰晤士河分隔南北兩方，港資發展商樓盤在「北面見水為旺財，南面見山為旺丁」的原則下，新世界發展(017)的Greenwich Peninsula及和記黃埔地產旗下的Convoys Wharf在踏入九運「北面見水」，丁財兩旺。 (撰文︰Wendy全球樓行)

郭氏家族Goodluck Hope 位置不理想

由新鴻基地產(016)郭氏家族基金(KFI)及英國大型發展商Ballymore合作的倫敦項目幸運島(Goodluck Hope，郵政編號E14)，鄰近金絲雀碼頭，提供逾800伙，涉開放式至3房。

堪輿學家碧霞老師指，Goodluck Hope的風水位置不算理想，位於泰晤士河北面，屬於「西南見到水，北面見不到水」，而且位處河口反轉位置，又稱「反弓無情」，居住在此在工作方面較容易遇到小人。

另一堪輿學家劉鎮鋒亦打趣指，「如果居住在Goodluck Hope，真的要Good luck」，他指項目位處北岸即南面望水，踏入九運，花錢如流水，不利從商。

純官旗下Greenwich Peninsula利生意人

至於Goodluck Hope的對面則是三邊被「泰晤士河」包圍的Greenwich Peninsula(郵政編號E10)，項目由新世界主席鄭家純擔任主席的Knight Dragon發展，總投資額高達84億英鎊(約868億港元)，佔地逾653萬方呎，提供超過1.5萬伙。

兩位師傅均指Greenwich Peninsula風水位置比Goodluck Hope佳。碧霞老師表示Greenwich Peninsula位置非常好，整個項目被河套包圍屬於「曲水有情」，人丁，財運、人際關係也不錯。

劉鎮鋒師傅表示，其位於南面「北面見水」，水為財同時旺人流，做生意不錯，人流較多，治安就比較差，但是被河套包住，小心太臨近水面會有「𠝹腳水」，如果身體不夠強壯者會較易生病。

長實Convoys Wharf開盤料搶手

另外，長江實業集團(1113)旗下和記黃埔地產位於泰晤士河附近的Convoys Wharf(郵政編號SE8)項目，地盤面積約174.24萬方呎，相當於9個維多利亞公園，整個項目涉及3,500個單位，經過10年籌備，2020年獲英國首相約翰遜(Boris Johnson)開綠燈動工。

碧霞老師認為這個位置「北面見到水」，雖然有「反弓水」也是不錯的位置，可以考慮。

劉師傅就認為Convoys Wharf剛剛在三岔水口旁邊，代表該區當旺，但重點是並非旺居民而是旺發展商。他指，該項目一開盤，必定很快賣光，如果投資想入手該樓盤，切記不要選擇太接近河的單位，雖然該區人流旺做生意十分適合，但治安相對較差。

春天出生宜西移 秋天要避「金」

另外，碧霞老師也表示，春天出生的人，向西移民較有利，例如英國、美國東岸比較合適，春天出世即農曆正月2月和3月的人，「木」比較重，但是缺「金」，「金」代表西面，因此移民到西邊就比較適合。如果秋天出生的人就恰恰相反，農曆7月至9月出生的人比較重「金」，若移民英國或美國東岸並不適合，因該區「金」過多。