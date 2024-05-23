海外樓市｜澳洲叫停富豪簽證！人才簽證恐步後塵 移民人口料減半

澳洲終叫停富豪簽證！一向受全球富豪歡迎的澳洲商業創新和投資計劃(BIIP)、即188系列簽證申請已被叫停，至於澳洲另一永久居留簽證全球人才計劃(GTI)雖在新冠肺炎疫情期間極速崛起，以一步到位直取永居作招徠，然而壽命卻短暫。有業內人士透露，今年底或停止GTI申請，澳洲或於今年下半年推出全新的創新者簽證(Innovator visa )取代投資移民簽證。

澳洲政府早前宣布改革外國投資制度，加強審查外國投資。澳洲財政部長查默斯(Jim Chalmers)強調，外國投資對澳洲經濟有關鍵作用，但前提是要符合澳洲國家利益，改革將提供企業與投資者更大的確定性，同時保護澳洲國家安全。

明年中起加強學生及工作簽證審查

當局因應移民數字創新高並加劇國內房屋及通脹壓力，已叫停188系列的富豪簽證。與此同時，查默斯指澳洲政府計劃從2025年6月開始，加強對學生簽證的審查，並對來自中國、越南和印度申請人的熱門工作假期簽證(Working Holiday visa)引入抽籤制度。新政策下預計減少海外移民人口，並預計數字將從2022/23年度的52.8萬人次高峰減半至2024/25年度的26萬人。

同時，為了吸納為澳洲創造真正經濟價值的人才，當地有意取代188系列的簽證。查默斯透露澳洲政府將在未來推出新的創新簽證，目前未有披露任何申請條款。當局認為BIIP簽證對澳洲的經濟利益「微乎其微」，BIIP 簽證的正式關閉後，目前仍有18,500份待處理的申請。