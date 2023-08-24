海外樓市｜澳洲學生簽證取消GTE 移民難度有無影響？

過去3年港人移民英國、加拿大及澳洲人數不斷增加，當中加拿大近月更是放寬學歷要求，工作1年後可獲得永久居留身份。至於澳洲方面，近日放風取消讀書移民中申請留學生簽證的Genuine temporary entrant(GTE)要求，惟移民業界對措施的影響仍未有定論。有專家指，相關措施結果最快在10月時反映，是「加辣」抑或「減辣」，或屆時才有定案。

過去3年，澳洲的香港人Hong Kong Stream避風港政策令不少港人成功移澳，雖然移民人數不及英國和加拿大，但增幅卻明顯。根據澳洲政府數據，澳洲政府去年向香港人發放了3,900份學生簽證，比2021年增加40%，2021至2022年度就有超過 4,000名港人獲得永久居留權的身份。

澳洲移民｜學生簽證可銜接至永居簽證

過去透過「讀書移民澳洲」，事前必須申請留學生簽證(500簽證)，並報讀兩年制的CRICOS課程，之後再銜接畢業簽證(485簽證)，可在偏遠地區居住滿3年，再銜接「港版」191永居簽證，所以最快是「2+3」年內取得永居資格。