海外樓市｜澳洲搶人才！10行業專才 最快1個月批永居

歐美多國近年對於海外投資移民申請漸趨審慎，除了英國對黃金簽證落閘，另一「移民大國」澳洲近年不斷吹風取消投資移民簽證，近日有移民審查報告建議澳洲聯邦政府廢除商業投資和創新計劃，尤其是年齡大和低技能申請者。
然而，澳洲另一永久居留簽證全球人才計劃(Global Talent Visa，GTI)在新冠肺炎疫情期間崛起，九成申請僅等待約7個月時間，而且逾九成成功獲批，亦有申請者只需1個多月即獲簽證。對比之下，傳統商業投資移民(BIIP)188系列、如188B需3年投資經驗簽證，並在當地投資最少250萬澳元(約1,316萬港元)，目前有九成申請差不多等逾3年時間才知申請結果。
有報告建議廢除BIIP商業移民
日前澳洲公共政策智庫格拉坦研究所(The Grattan Institute)向聯邦政府提交移民審查報告，內容提及要重新設置當地的技術移民計劃，提高澳洲人生活水平，並吸引全球人才，當中更建議廢除透過BIIP移民的申請者，因為其年齡較大和技能較低。而數據顯示，每名獲得永居身份的移民，平均一生為澳洲帶來約12萬澳元(約63萬港元)稅收；但若廢除該簽證，未來30年內可為澳洲政府節省高達340億澳元(約1,790億港元)預算。
BIIP投資移民在疫情爆發期間積存待處理申請，現時有九成申請平均處理時間長達37個月，同時澳洲政府數據顯示，2021至2022年度的申請者為9,553人，按年少近40%，成功獲批率為74.5%，按年減2.1個百分點，拒簽率由上年度的6.4%，大幅增加至12.1%。
GTI四分一申請 40天內獲批
相比之下，2019年新增的GTI簽證卻在近年急速彈起，該簽證在2021至2022年配額為15,000個，九成申請平均處理時間為7個月，更有25%申請者僅40天，有申請者表示，由遞表至成功批出約1個多月時間，同時家人及小朋友亦可以在當地就學，由於一批出是永居身份，他計劃以「太空人」模式在香港及澳洲「兩邊飛」，相比BNO VISA要「5+1」方便，可兼顧香港事業及收入。
年收入逾16萬澳元 拒簽率僅1%
雖然GTI申請者不設投資額，但申請者必需為澳洲政府需要的人才，年收入最少需達16.2萬澳元(約85.3萬港元)，申請者需要是能源、農業、健康產業、國防、循環經濟、數碼科技、旅遊、金融科技及教育等10個領域中的佼佼者。2021年至2022年申請者為8,698人，佔澳洲整體批出的簽證為9.9%，當中以新南威爾斯省獲批最多，佔3,731宗。
其實最新申請者人數相比2019年推出時，大幅增加逾35%。其成功獲批率為99%，拒簽率僅為1%，其中數碼科技佔29.5%；健康產業佔19.8%；金融服務和金融科技佔17.6%。