海外樓市｜澳洲樓價連升18月再破頂 有個城市年飆25%！

環球央行減息潮持續，繼加拿大、歐洲及英國央行後，新西蘭央行周三意外減息0.25厘，環球樓市交投氣氛活躍，澳洲樓價再創新高！有數據指，7月全國樓價按月上漲0.5%，按年升7.6%，樓價已連升18個月，其中珀斯(Perth)樓價更是按年飆升24.7%。

利率持續按兵不動 樓價年升 7.6%

澳洲央行8月宣布維持利率4.35厘不變，並已是連續第六次利率決策按兵不動。樓市卻在高息下企硬，同時投資者借錢買樓趨勢不斷增加。ABS貸款指標數據指，投資者申請按揭貸款宗數按年增長24.8%，貸款價值按年增29.5%，其中西澳樓價1年來上漲23.9%，投資者貸款增加53%，為全國平均水平的一倍多。

根據CoreLogic數據，澳洲樓市自去年11月以來，樓價不斷創下新高。其中珀斯、阿德萊德(Adelaide)和布里斯班(Brisbane)樓價更是「追落後」瘋狂飆升。報告指，升市最大原因是布里斯班、阿德萊德和珀斯的房屋供應量對比去年同期減少逾30%。