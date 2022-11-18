海外樓市｜澳洲樓價連挫6月 恐未跌夠

隨著全球利率上升，借貸成本急增，各國樓價面臨下行風險。澳洲樓價連續第6個月現跌幅，最新10月份全國樓價按月下跌1.2%，其中港人最熟悉的悉尼僅3個月更累挫5.3%。不過樓價波動無阻港人移民買樓決心，有澳洲移民顧問指，近月因當地政府實施「0+3」入境檢疫，方便當地睇樓，反而令澳洲物業查詢量急升，同時有不少以優才計劃移澳的港人亦趁機入市。
(撰文︰Wendy全球樓行)
布里斯班3月瀉半成 升最多跌最快
根據澳洲房地產研究機構CoreLogic最新數據顯示，澳洲10月份樓價跌幅稍有放緩，按月跌幅為1.2%，跌幅少於9月的下跌1.4%，目前全國樓價中位數 721,018澳元(約380萬港元)。
其中向來為「升勢火車頭」布里斯班錄得大最跌幅，過去3個月跌5.4%，按月跌2%，平均樓價為728,615澳元(約384萬港元)。悉尼緊隨其後，3個月下跌5.3%，坎培拉則下跌 4.3%。
自2020年3月新冠肺炎疫情爆發以來，由於低利率推高樓價，澳洲主要城市樓價已飆升逾20%，當地樓價現已連跌6個月，其中大城市悉尼的樓價已較今年1月的歷史新高、即過去9個月累跌10.2%，平均樓價為1,036,727澳元(約546萬港元)。墨爾本的樓價亦自2月份達到頂峰後，累減6.4%，平均樓價為767,117 澳元(約404萬港元)。與此同時，布里斯班樓價自6 月見頂後，下挫了6.2%。
分析：跌勢或加快 移民需求撐市
CoreLogic報告認為，市場已消化及預期加息的消息，難以判斷樓市是否已度過最低迷的時期，但澳洲央行的利率繼續上升，樓市跌勢或會再次加快。
不過，澳洲9月份推出10年來首增永久居留移民人數上限3.5萬人，令總人數上限增至19.5萬人，以解決勞動人口不足。加上近年不少港人計劃將香港資金分散投資海外，海外置業需求仍然存在。
專營澳洲移民及房地產諮詢的嘉園集團香港區負責人Anita表示，近月澳洲樓價下跌，相信短期內買家較為審慎，考慮轉買為租，但由於澳洲建築成本高、租金持續上升、加上移民需求有增無減，相信未來仍可支撐樓市。
移澳顧問：防疫政策鬆綁 查詢增3倍
她提到，近月查詢澳洲移民及置業的宗數急增，由8月僅接獲零星個位數的查詢，至9月增加兩至3倍，隨著政府陸續「鬆綁」防疫政策，料會有更多以專才或升學計劃移居澳洲港人趁機購置物業，現約七成為自住業主，投資物業普遍以悉尼、墨爾本及布里斯班的校區為主，部分亦喜好租金收入較穩定的偏遠地區城市，如珀斯及阿德萊德。
她又指，現時接觸顧客以申請全球優才移民計劃(Global Talent Independent Program，GTI)為主，佔整體約七成，皆為年薪過百萬元的專業人士，審核時間一般約4至6個月，由於大部分是有小朋友的家庭，置業需求較高，部分申請者已到當地睇樓。