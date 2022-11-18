海外樓市｜澳洲樓價連挫6月 恐未跌夠

澳洲樓價已連跌6個月，其中大城市悉尼的樓價已較今年1月的歷史新高累跌10.2%。(資料圖片)

隨著全球利率上升，借貸成本急增，各國樓價面臨下行風險。澳洲樓價連續第6個月現跌幅，最新10月份全國樓價按月下跌1.2%，其中港人最熟悉的悉尼僅3個月更累挫5.3%。不過樓價波動無阻港人移民買樓決心，有澳洲移民顧問指，近月因當地政府實施「0+3」入境檢疫，方便當地睇樓，反而令澳洲物業查詢量急升，同時有不少以優才計劃移澳的港人亦趁機入市。

(撰文︰Wendy全球樓行)

布里斯班3月瀉半成 升最多跌最快

根據澳洲房地產研究機構CoreLogic最新數據顯示，澳洲10月份樓價跌幅稍有放緩，按月跌幅為1.2%，跌幅少於9月的下跌1.4%，目前全國樓價中位數 721,018澳元(約380萬港元)。

其中向來為「升勢火車頭」布里斯班錄得大最跌幅，過去3個月跌5.4%，按月跌2%，平均樓價為728,615澳元(約384萬港元)。悉尼緊隨其後，3個月下跌5.3%，坎培拉則下跌 4.3%。

自2020年3月新冠肺炎疫情爆發以來，由於低利率推高樓價，澳洲主要城市樓價已飆升逾20%，當地樓價現已連跌6個月，其中大城市悉尼的樓價已較今年1月的歷史新高、即過去9個月累跌10.2%，平均樓價為1,036,727澳元(約546萬港元)。墨爾本的樓價亦自2月份達到頂峰後，累減6.4%，平均樓價為767,117 澳元(約404萬港元)。與此同時，布里斯班樓價自6 月見頂後，下挫了6.2%。